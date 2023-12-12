İllüstratör sanatçısı Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü
Brieflyart, illüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlığı altında sergilediği eserlerinden üçünü, puzzle formunda beğeniye sundu.
İstanbul
Brieflyart Galeri yöneticisi Baran Curoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galeri olarak 2020'de online müzayedeyle yola çıktıklarını dile getirerek, "Pandemi koşullarının ortadan kalkmasında sonra Gümüşsuyu'ndaki fiziki mekanımıza geçiş yaptık. Farklı disiplinden sanatçılarla çalışıyoruz, galerimizde çağdaş sanat ağırlıklı sergilere yer veriyoruz." dedi.
Curoğlu, şunları kaydetti:
"Mustafa Kutlukhan Perker'in daha önce yaptığı bir seriden 3 eseri puzzle dönüştürdük. Bununla hem farklı yaş gruplarına hem de farklı kitlelerin dikkatini Türk çağdaş sanatına çekmeyi hedefliyoruz. Birçok sanatçının eserlerini böyle puzzlela dönüştürdüğümüz bir proje haline geldi. Bugün de Perker'in eserlerini kutlamak için bir araya geldik." diye konuştu.
Perker'in üç farklı eserinden sınırlı sayıda üretilen puzzlelar, serinin diğer seçenekleriyle birlikte Brieflyart'ın internet sitesinde satışa çıktı.
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