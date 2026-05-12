Hz. Muhammed'in hicri 1500. doğum yılına özel hazırlanan "Bereket Dairesi" sergisi açıldı

YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, Mimar Sinan Galerisi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'e duyulan sevginin asırlardır bu topraklarda bir muhabbet dili oluşturduğunu söyledi.

Paçacı, serginin, Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı dolayısıyla ortaya çıkan bir arayış ve sevdanın ürünü olduğunu belirterek, milletin sanatını, musikisini, mimarisini, şiirini ve gündelik hayatını şekillendiren en önemli kaynaklardan birinin Allah Resulüne duyulan muhabbet olduğunu ifade etti.

"Bir özlemin, bağlılığın, bir aidiyetin izini taşıyor"

Sergide yer alan her eserin sadece estetik bir üretim değil, hatırlayış biçimi olduğuna işaret eden Paçacı, "(Sergi) Bir özlemin, bağlılığın, bir aidiyetin izini taşıyor. Burada kimi zaman bir levhada, kimi zaman eski bir kartpostalda, kimi zaman bir halk resminde, kimi zaman çağdaş bir eserde Efendimize duyulan muhabbetin yankısına hep birlikte şahit olacağız." dedi.

Paçacı, dernek olarak gençlerin sadece sloganlarla değil, sanatla, fikirle, estetikle ve medeniyet tasavvuruyla büyümesi gerektiğine inandıklarını dile getirerek, "Bu yüzden 'Bereket Dairesi' sadece bir sergi değil, aynı zamanda bir hafıza ve anlam çağrısıdır." ifadesini kullandı.

"Kültür ve manevi miras, ancak sahip çıkıldığı takdirde yaşamaya devam eder"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben de bu sergiyle Hz. Muhammed'e olan sevgi ve özlemin görünür kılındığını söyleyerek, "Buradaki her eser inancın, hayatın içinde nasıl yaşadığını evlerde, duvarlarda, kalplerde ve hafızalarda nasıl yer tuttuğunu bizlere anlatıyor. Bizlere düşen görev ise bu emaneti doğru anlamak, özenle korumak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmaktır. Çünkü kültür ve manevi miras, ancak sahip çıkıldığı takdirde yaşamaya devam eder." şeklinde konuştu.

Küratör Numan Noyan Küçük ise sergiye emek ve destek veren herkese teşekkür ederek, sergiye dair şu bilgileri verdi:

"Peygamber Efendimizi tanımamız ilk doğum anından sonra gerçekleşir. Ezan-ı Muhammedi, bebeğin kulağına okunur ve ilk tanıştığımız an odur ve biz sergiyi de bu anlamda ezanla başlatıyoruz. Sonra ezandan bahsediyoruz. Sürece bu tanışmanın unsurlarıyla devam ediyoruz. Sünnet bahsi, arkasından Hz. Fatma anamızın duasının olduğu görsel unsurlar var. Sonra Türkiye'nin ilk animasyon filmi Amentü gemisini göreceksiniz."

Sergide "Tanışma" adlı ilk bölümden sonra "Muhabbet" bölümünün geldiğini aktaran Küçük, burada halkın Peygamber'e dair sevgisinin göstergesi olarak kullandıkları objelerin görülebileceğini ve serginin son bölümünün de "Hasret" başlığı altında hazırlandığını anlattı.

"Bereket Dairesi" sergisi, 21 Haziran'a kadar her gün saat 10.00-22.00 arasında ziyarete açık olacak.

Sergi, Hz. Muhammed'e duyulan sevginin sanat ve gündelik yaşamdaki yansımalarını görünür kılmayı amaçlıyor. Cumhuriyet dönemine ait dini temalı halk resimleri, litografiler, kartpostallar, fotoğraflar ve levhaların yer aldığı sergide, sanatçıların bu tema etrafında ürettiği eserler de sanatseverlerle buluşuyor.

Ayrıca sergide Mekke, Medine ve İstanbul'un manevi mekanlarının yanı sıra Veysel Karani ile Ebu Eyyub el-Ensari gibi önemli şahsiyetlere ilişkin semboller ve dini anlatılar da yer alıyor.

Sanatçıların Hz. Muhammed'e dair hazırladığı eserlerin yanı sıra koleksiyoner Fatih Ketancı'nın "Halk Müslümanlığı" koleksiyonundan seçilen çalışmalar da sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.