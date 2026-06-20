Hz. Muhammed'in 23 senelik risaleti "Asr-ı Saadet'ten Günümüze" sergisine taşındı

Öğretim Görevlisi ve sanatçı Dr. Kifayet Özkul tarafından hazırlanan sergi, İslam tarihine ve medeniyet mirasına ilişkin önemli olayları, şahsiyetleri ve sembolleri geleneksel sanat perspektifiyle ele alıyor.

Sergide yer alan eserlerde, Hz. Muhammed'in 23 yıllık risalet dönemi, çini ve seramik sanatının ifade imkanlarıyla, sembolik anlatımlar ve özgün tasarım dili eşliğinde yorumlanıyor.

Sanatçı Özkul, serginin ortaya çıkış serüveni ve sanat anlayışıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"25 eserle sergi ortaya çıkmış oldu"

Projenin temelinde sevginin bulunduğunu belirten Özkul, sanatın farklı biçimlerde ortaya çıkabileceğini ancak kendi çalışmalarını inanç ve yaşam anlayışı doğrultusunda şekillendirdiğini söyledi.

Özkul, Türk kültürü ve İslam ahlakı üzerine eserler ürettiğini belirterek, Hz. Muhammed'i anlatma düşüncesinin uzun bir süreçte olgunlaştığını, Kovid-19 salgını döneminde aldığı kararla da serginin ilk adımını attığını aktardı.

Serginin odağında "Asr-ı Saadet" döneminin yer aldığını dile getiren Özkul, şöyle devam etti:

"İlahi huzura gidip Rabb'im bana, 'Kifayet, sana verdiğim yazılım ve donanımla ne yaptın?' diye sorunca ne demek istiyorsam, o yolda gitmem gerektiğini düşündüm. Bu niyet ve anlayışla, 'Ya Rabb'i, verdiğin yetenekle en sevdiğini anlatmaya çalıştım, şahit ol.' demek istedim. Bu bağlamda başlangıçta 63 eser ortaya koymak istedim. Fakat 23 eserde kaldım. Bir arkadaşım bu sayının Hz. Peygamber'in risalet sürecini sembolize ettiğini söyledi. Daha sonra buraya 2 eser daha ilave oldu ve toplam 25 eserle sergi ortaya çıkmış oldu."

"Karşımızda Hz. Peygamber'in hayat döngüsünü anlatan manevi bir çalışma var"

Dr. Kifayet Özkul, sergide hilye-i şerif, mühür ve ism-i şerif üzerine farklı disiplinlerde eserlerin yer aldığına işaret ederek, "Ben burada ilk kez doğum işaretlerinden ayak izine kadar Hz. Peygamber'in hayatında yer alan kıymetli noktaları çıkarıp tasarlamaya çalıştım. Böylece de ilk defa doğum ve ebedi alem arası hayat döngüsünü anlatan bir koleksiyon seçkisi ortaya çıkmış oldu. Yani karşımızda Hz. Peygamber'in hayat döngüsünü anlatan manevi bir çalışma var. Biz de bu 'manevi' sergimizde, hurma ve gül suyu ikram ederek ziyaretçilerimize kapılarımızı açtık." diye konuştu.

Serginin "az renk, çok detay" üslubuyla şekillendiğini söyleyen sanatçı, "'Az renk, çok detay', aslında karmaşadan uzak olup yakınlıkta anlam arayışına yönlendirmeyi anlatıyor. Serginin temel rengi siyah ve çalışmaların odağında bu var. Bilindiği üzere Hz. Muhammed'in nurunun rengi ve Ukab sancağı siyahtır. Bunun yanı sıra 'Karanlıktan sonra aydınlık gelir.' hadisi de sergide bu rengi kullanmamda önemli bir etken oldu." ifadelerini kullandı.

"Bize düşen ata yadigarı değerlere sahip çıkmaktır"

Özkul, sanatın temel vazifesinin "gelenek ve köklere dönmek" olduğu yorumunu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gelenekler, ahlak ve töre, kasıtlı bir şekilde yok ediliyor. Biz biliyoruz ki teknolojinin pik yaptığı medeniyetler hep kendi kıyametlerinde yıkılmışlardır. Artık sona yaklaştık. Ben de böylesi bir zaman diliminde eserler ortaya koymak istedim. Geleneksel sanatların bu noktada önemli bir rol ve imkana sahip olduğuna inanıyorum. Rönesans'ın sanatımıza atılmış bir kazık olarak hırsızlıktan öteye gidemediğini düşünüyorum. Batı medeniyeti ne yaparsa yapsın, köklerden gelen yazılım, geleneksel olanla kendini yine tekrar edecektir. Bu noktada bize düşen ata yadigarı değerlere sahip çıkmaktır.”

Türk çini sanatındaki önemli yöntemlerden sır altı çini tekniğiyle grafik sanatının tasarım ilkelerini bir araya getiren eserlerin de yer aldığı "Asr-ı Saadet'ten Günümüze" sergisi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.