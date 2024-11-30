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Kültür

Huawei'nin "XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi" açıldı

Huawei, mobil fotoğrafçılık alanındaki 12 yıllık deneyimini ve dünya çapındaki kültürel çeşitliliği kutlamak amacıyla düzenlediği "XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi"ni, İstanbul'da Divan Kuruçeşme'de sanatseverlerle buluşturdu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Huawei'nin "XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi" açıldı Fotoğraf: Aişe Hümeyra Akgün/AA

İstanbul

Açılışında fotoğraf tutkunları, influencerlar ve sektör liderlerinin bir araya geldiği sergi, "Kalpleri Isıtan Bir Dünya" temasıyla, Huawei Pura 70 Ultra ile çekilen ve 170 ülkeden gönderilen 4 milyondan fazla fotoğraf arasından seçilen eserlerden oluşuyor.

Serginin açılışına konuk olan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian, Türkiye ve Çin'in binlerce yıllık kültürel mirasa sahip iki önemli ülke olduğunu belirterek, "Yüzyıllar boyunca İpek Yolu, Osmanlı İmparatorluğu üzerinden Çin'den Avrupa'ya giden ticaretin ana yolu olmuştur. Türk ve Çin halkları arasında yakın bir kültürel alışverişi beraberinde getirmiştir." dedi.

Jian, serginin Türkiye ve Çin arasında kültürel etkileşim adına özel bir misyon taşıdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sergide, küratör tarafından seçilmiş 300'den fazla eser, dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerin sıcaklığını ve güzelliğini aktarıyor. Fotoğraflar, tüm dünyadaki insanların ortak dili haline geldi ve cep telefonları bu yeni çağda giderek önemli bir rol oynuyor. Akıllı telefon fotoğrafçılığındaki yenilikler, görüntüleme endüstrisinde devrim yaratarak, insanların günlük bazda gördüklerini nasıl ifade ettiklerini yeniden tanımlamalarında yardımcı oluyor."

"Bu sergiyle size farklı dünyaları göstermek istiyoruz"

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Louis Lu, ilk kez 16 yıl önce İstanbul'a geldiğini ve buradaki manzaraya, insanlara, doğaya hayran olduğunu dile getirdi.

Lu, Huawei'nin yenilikçi bir şirket olarak tanındığını söyleyerek, "Teknoloji inovasyonunun, topluma daha fazla sosyal ve toplumsal değer katması gerektiğine gerçekten inanıyoruz. Bu bizim vizyonumuz. Yani sadece teknoloji değil, aynı zamanda daha iyi bağlantılı, akıllı ve iç açıcı bir dünya inşa etmek vizyonumuz. Türkiye de bizim en önemli stratejik pazarlarımızdan biri. Burada son 3 yılda Huawei'nin marka imajının çok geliştiğini görebiliyoruz." diye konuştu.

Huwaei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Wan Fei de "XMAGE"nin dünyanın en büyük mobil fotoğraf sergilerinden birisi haline geldiğini vurgulayarak, "Biz her zaman mobil fotoğrafçılıkla iç açıcı bir dünya yaratabileceğimize inanıyoruz. Bu sergiyle size farklı dünyaları göstermek istiyoruz. XMAGE, sadece bir sergi değil. Aynı zamanda Huawei'nin mobil fotoğrafçılıktaki liderliğini de gösteriyor. Özellikle dünyanın dört bir yanındaki muhteşem sanat eserlerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sergi yarına kadar Divan Kuruçeşme'de

Serginin küratörü fotoğrafçı Attila Durak ise XMAGE'nin mobil fotoğrafçılığın yalnızca bir teknoloji değil, aynı zamanda güçlü bir sanatsal ifade aracı olduğunu anlattı.

Durak, serginin hazırlık aşamalarının zorlu geçtiğini belirterek, "Fotoğraf aslında üvey bir sanattır. Ama teknolojiyle ve artık telefonlarla gümbür gümbür geliyoruz diye düşünüyorum." dedi.

Açılışta, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Kıdemli Marka Direktörü Pan Chaoyue ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan da konuşma yaptı.

Sergi, yarın akşama kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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