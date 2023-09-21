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Kültür

Hollanda'daki Türkiye'ye ait tarihi antik taş parçası teslim alındı

Hollanda'nın Leiden kentinde bir müzede bulunan Türkiye'ye ait tarihi antik taş parçası, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal tarafından teslim alındı.

Abdullah Aşıran  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Hollanda'daki Türkiye'ye ait tarihi antik taş parçası teslim alındı

Rotterdam

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adını vermek istemeyen bir koleksiyoncunun, Leiden Ulusal Eski Eserler Müzesi'ne Türkiye'ye ait olduğu düşünülen tarihi bir eseri teslim ettiğini söyledi.

Bu bilginin önce İstanbul'da yerleşik Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesine ulaştırıldığını aktaran Ünal, eserin incelendikten sonra Türkiye'den geldiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Ünal, eserin köken bilgisinin yeterli olmaması nedeniyle müze yöneticilerinin eserin Türkiye'ye iadesi için gönüllü olduğunu belirterek, "Geçici olarak Leiden'deki Ulusal Eski Eserler Müzesi'nin deposunda tutulan antik taş parçasını Kültür ve Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş ile müzede teslim aldık." diye konuştu.

Tarihi eserin mimari bir parça ya da bir mezar taşı olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Ünal, "Tarihi eserin üstünde, 'UESE [B]' yazıyor. Bu harflerin 'Eusebius' veya 'Eusebeia' isimlerinin bir parçası olmasının mümkün olabileceği bildirildi. Müzenin küratörü de bu taşı milattan sonra 2. veya 3. yüzyıla tarihlendiriyor. Türkiye'de menşe yerinin Perge olduğu düşünülüyor." diye konuştu.

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