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Kültür

Hollanda'da Türk sanatçıların hazırladığı "Aura" sergisi açıldı

Hollanda'da Türk çağdaş sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Aura/Contemporary Turkish Art" sergisi açıldı.

Abdullah Aşıran   | 04.12.2022
Hollanda'da Türk sanatçıların hazırladığı "Aura" sergisi açıldı Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Lahey

Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Pulchri Studio Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan Bağımsız Sanat Vakfının düzenlediği sergiye Hollandalı ve Türk sanatseverlerin yanı sıra Lahey Büyükelçiliği Müsteşarı Pınar Gülün Kayseri ve Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Adil Akaltun katıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu serginin açılışında konuşma yapan Kayseri, Türk sanatçıların eserlerinden oluşan sergide bulunmaktan gurur duyduğunu, sanatçıları Türkiye'nin kültür büyükelçileri olarak tanımladığını söyledi.

Türk sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin çok özel bir sergi olduğuna vurgu yapan Kayseri, "Sanatçıları değerli çalışmalarından dolayı kutluyorum. Hollandalı izleyiciye ülkemizdeki modern sanat hakkında fikir veren 18 çağdaş Türk sanatçısının eserlerini sergide göreceksiniz." dedi.

Kayseri, şunları söyledi:

"Hollanda ve Türkiye bir çeşitlilik kültürünü paylaşıyor. Dost ve müttefik olarak Türkiye ve Hollanda, son dört yüzyılda çok boyutlu bir ortaklık geliştirdi. Bu tür etkinlik ve ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğine ve geliştirdiğine inanıyoruz. Sanatçılar, akademisyenler veya bilim adamları arasındaki bu tür paylaşımların karşılıklı anlayışı artırdığına ve verimli ortaklıklar oluşturduğuna inanıyoruz."

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı da Pulchri Studio Sanat Merkezi'nde sergilenen sanat eserlerinin İstanbul'da yaşayan 18 sanatçıya ait olduğunu dile getirdi.

Sergide kendisinin de bir eseri olan Yazıcı, "Sanatçılar arasında kelimeleri renk ve biçimden oluşan çok zengin ortak bir dil vardır. Bu dil yoluyla bizler dünyanın neresinde olursak olalım birbirimizi anlayabilme imkanına sahibiz. Sanatçı sahip olduğu özgün dil ile insanlar arasında güçlü görünmez bağlar kurar ve bu iletişim bizi insanlık ailesinin birer bireyi haline getirir. Üç yıldır üzerinde çalıştığımız bu serginin öncelikli amacı budur, umarım amacına ulaşır." diye konuştu.

Serginin küratörü ressam Ahmet Özel ise serginin Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıl gecikmeli yapıldığını, Türk sanatçıların farklı tekniklerle yaptıkları 80 eserin sergileneceğini ifade etti.

Serginin açılışına 11 sanatçı ile katıldıklarını belirten Özel, "Hollanda ile Türkiye arasında sanat ve kültür ilişkilerine bir ivme kazandırmayı amaçlayan bu sergimizin konsept başlığı Aura'dır. Aura, ülkeler arası sınırların ortadan kalktığı, insanları ötekileştirmelerin olmadığı, barış ve eşitlik içinde yaşayacağı dünyaya olan özlemlerini ifade ediyor. Bu özlemi de ancak sanatın ve solunan sanat atmosferinin gerçeğe dönüştürebileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-Hollanda kültürel ilişkilerine çağdaş sanat üzerinden bir ivme kazandırarak, iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirmeyi hedefleyen sergi, 1 Ocak 2023'e kadar ziyarete açık olacak.

Sergi ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, T-Artlog, CitySan ve İkbal destekleriyle düzenleniyor.

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