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Kültür

Hırvatistan'da, "Hırvat geleneksel kıyafetlerinde Osmanlı Türk etkileri" temalı sergi açıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Hırvat geleneksel kıyafetlerinde Osmanlı Türk etkileri" temalı serginin açılışı yapıldı.

Ahmet Nurduhan, Stipe Majic   | 22.11.2022
Hırvatistan'da, "Hırvat geleneksel kıyafetlerinde Osmanlı Türk etkileri" temalı sergi açıldı Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Hırvat geleneksel kıyafetleri​​​​​​​ üzerindeki Osmanlı Türk etkileri üzerine düzenlenen sergi, Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Travno Kültür Merkezi iş birliğinde Zagreb'de açıldı.

Altın renginde işlemeli geleneksel kıyafetler ve bunlara ait fotoğrafların yer aldığı sergide, kasnak işçiliği ve dantel işlemelerinden de örnekler bulunuyor.

Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz, serginin, Türkiye ve Hırvatistan'ın kültürlerini yüzyıllardır birbirine bağlayan motiflerin bir arada gösterildiği bir etkinlik olduğunu söyledi.

Korkmaz, sergilenen bazı kıyafetlerin, Anadolu'da giyilenlerle benzerlik gösterdiğine dikkati çekti.

Travno Kültür Merkezi Koordinatörü Josip Forjan da Osmanlı İmparatorluğu'nun Hırvat bölgelerinin giyiminde önemli derecede etkili olduğunu dile getirdi.

Sergi, 18 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak.

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