Hırka-i Şerif'in yer aldığı tarihi cami FPV dronla görüntülendi
Hazreti Peygamber'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerin yer aldığı 173 yıllık Hırka-i Şerif Camii, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile görüntülendi.
İstanbul
Sultan Abdülmecid tarafından 1850'de Hz. Peygamber tarafından Veysel Karani'ye hediye edilen "Hırka"nın muhafaza edilmesi ve halkın daha rahat ziyaret etmesi amacıyla yapılan Hırka-i Şerif Camii, her yıl ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.
Hırka-i Şerif, Sakal-ı Şerif, Veysel Karani'nin namaz takkesi ve kemeri gibi kutsal emanetlerin yer aldığı tarihi camiyi ziyaret edenler duygulu anlar yaşıyor.
Her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan caminin içindeki Hırka-i Şerif ve kutsal emanetlerin yer aldığı bölüm, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıl kapalı kaldı. 2022'de Ramazan Bayramı'na 10 gün kala ziyarete açılan bölüm, bu sene de 24 Mart'ta ziyaretçi kabulüne başladı.
Ramazanlarda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cami hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 arasında ziyarete açık tutuldu. Caminin Hırka-i Şerif ve kutsal emanetlerin yer aldığı bölümü, arife günü ikindi namazı sonrasında okunan duanın ardından tekrar ziyarete kapatıldı.
Anadolu Ajansı ekibi de camiyi ve Hırka-i Şerif'in yer aldığı bölümü FPV dron ile kayıt altında aldı.
Minarelerden başlayarak avlusunun kaydedildiği görüntülerde, caminin içindeki minber, mihrap ve Hırka-i Şerif bölümü, tarihi yapıyı farklı bir açıyla sunuyor. Caminin dış görüntüleri aynı zamanda İstanbul manzarasını da içine alıyor.
Görüntülerde, cam vitrinde sergilenen develerin boğazlarının altındaki tüylerden dokunan 8 parçalı Hırka-i Şerif'e vatandaşların yoğun ilgisi de yer aldı.
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