Dolar
35.34
Euro
36.35
Altın
2,654.21
ETH/USDT
3,445.20
BTC/USDT
96,500.00
BIST 100
9,961.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'da hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un bir süre tedavi gördüğü hastanenin önünden yayındayız
logo
Kültür

Hersekzade Ahmet Paşa Camisi restorasyonun ardından ibadete açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Hakan Mehmet Şahin  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Hersekzade Ahmet Paşa Camisi restorasyonun ardından ibadete açıldı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin - AA

Edirne

Osmanlı sadrazamlarından Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen kare planlı cami, geçmişte çeşitli restorasyonlar gördü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyon kapsamında cami minaresi tamamen söküldü. Yine ilçede çıkarılan ve ocaktan alınıp işlenen taşlarla minare tekrar yapıldı. Cami güçlendirildi, çevre düzenlemesi ve iç kısımlardaki ince işçilik tamamlandı.

Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi'nde caminin ibadete açılması nedeniyle program düzenlendi.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin restorasyonun ardından çok güzel bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

Ecdadın yadigarlarına ve emanetlerine sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladıklarını anlatan Aksal, "Bu kapsamda camimizin çok ciddi restorasyona ihtiyacı vardı. Yaklaşık 3 yıldır camimiz ibadete kapalıydı. Kalem işleri yenilendi, minaresi ve bahçesi yenilendi. Bu mübarek kandil gecesinde camimizi tekrar ibadete açıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Okunan duanın ardından restorasyonu tamamlanan cami yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar akşam namazını Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde kıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de kendini sıkıntıda hisseden kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mazlumların yaşadığı sıkıntıların bitmesi için hep birlikte dua ediyoruz

Benzer haberler

Hersekzade Ahmet Paşa Camisi restorasyonun ardından ibadete açıldı

Hersekzade Ahmet Paşa Camisi restorasyonun ardından ibadete açıldı

Ecdat yadigarı 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyonu tamamlandı

Selimiye Camisi restorasyonunda "ince işçilik" çalışmaları sürüyor

Edirne'deki 15. yüzyıl eseri Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonu sürüyor

Edirne'deki 15. yüzyıl eseri Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonu sürüyor
Harput Kalesi'ndeki kazı ve restorasyon "Geleceğe Miras Projesi" ile hız kazandı

Harput Kalesi'ndeki kazı ve restorasyon "Geleceğe Miras Projesi" ile hız kazandı
Edirne'de restorasyonu süren Makedon Kulesi'ndeki çalışmalarda şapelin de olduğu kalıntılar bulundu

Edirne'de restorasyonu süren Makedon Kulesi'ndeki çalışmalarda şapelin de olduğu kalıntılar bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet