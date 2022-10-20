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Kültür

"Her Şeyin Bir Saati Var" sergisi zamanın kıymetini bilenleri bekliyor

Fatih Belediyesi'nin "Her Şeyin Bir Saati Var" sergisi, zamanın kıymetini bilenleri ağırlıyor.

Ahmet Esad Şani   | 20.10.2022
"Her Şeyin Bir Saati Var" sergisi zamanın kıymetini bilenleri bekliyor

Istanbul

Fatih Merkez Kütüphanesi içindeki Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayan sergide, eski saatlerden zamanı konu alan eserlere, ilgi çekici bir seçki yer alıyor.

Serginin küratörü ve Fatih Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2020'de hizmete sunulan galeride, üçüncü kez sergi açıldığını söyledi.

Galerinin Fatih Belediyesi merkez binası içinde yer aldığına işaret eden Özsoy, "Bu binanın içinde aynı zamanda 500 kişilik bir kütüphane var. Kütüphaneyi genelde gençler kullanıyor. Çok büyük ve çok şık bir kütüphane. Biz burada daha çok gençlerin ilgisini çekebilecek sergiler açmaya gayret ediyoruz." dedi.

"Saatten kastımız bizzat zamanın kendisidir"

Osman Özsoy, sergi fikrinin ressam Mustafa Albayrak'ın koleksiyonundaki saatleri görünce ortaya çıktığını belirterek, sergide saat ve zaman temalı çalışan sanatçıların çalışmalarına ve antika saatlere yer verdiklerini aktardı.

Zamanın hem insanın en kıymetli hazinesi hem de hayatında en hoyratça kullandığı unsur olduğuna dikkati çeken Özsoy, şunları kaydetti:

"Bir saniye aslında kainatta çok uzun bir zaman dilimi. Bir saatin kadranına bakarsanız saniyeler, dakikalar, günler, haftalar akıp geçiyor. Dolayısıyla saat ve zaman kavramı ki saatten kastımız bizzat zamanın kendisidir, çok önemli. Özellikle gençler için çok önemli. Bu kütüphaneye gelen gençler, sergi salonunun hemen önünden geçip, genelde cep telefonlarındaki saatlere, kimi endişeyle kimi sevinçle bakıyor. Genelde bizim saate bakışımız endişelidir. 'Geç kaldık. Erken gitmemiz lazım. Zamanı iyi kullanamadık. Sınavda zamanı iyi kullanmak lazım. Günlerimizi bereketli geçirmemiz lazım.' denir. Dolayısıyla zaman ve onun üzerinde saat kavramını işleyen bir şey yapalım dedik."

"Amacımız özellikle genç neslin üzerinde bir tat bırakabilmek"

Özsoy, çok fazla saat çeşidi olduğunu ve sergide Türk kadranlı, Avrupa yapımı, antika, dolaplı, köstekli, kol saati, kum saati, rubu tahtası gibi her kategoriden birer örnek bulundurmaya gayret ettiklerini dile getirerek, "Amacımız özellikle genç neslin üzerinde bir tat bırakabilmek. Zamana ilişkin düşünmeye sevk edebilmek." değerlendirmesini yaptı.

Saat müzelerinin daha geniş koleksiyonlara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Özsoy, sergi kapsamında yaklaşık 60 eski saatin ve bir saatçi dükkanının izlenime sunulduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bir de saatçi dükkanımız var. Saatçiler kendilerine münhasır insanlardır, onlar da birer sanatçıdır aslında çünkü bir kol saatinde minimum 160 parça vardır. Diğer saatlerde daha fazla da olabilir. Bunun 300'e kadar çıktığı da söyleniyor. Bütün bu minik parçalar arasında, sabırla saatleri tamir eden ustalar da hayatımızın zaman akışının bir yerinde dururlar. Onları da anmak istedik."

Osman Özsoy, sergide İstanbul'un farklı mekanlarındaki güneş saatlerini anlatan filmin izlenebildiğini söyledi.

Ahmet Haşim'in makalesinden yola çıkarak hazırlanan Müslüman saati, alaturka saati anlatan bir anlatım ile İskender Giray, Bünyamin Kara, Mustafa Albayrak ve İsmet Doğan'ın eserlerinin yer aldığını sözlerine ekleyen Özsoy, "Saatler ve zaman üzerinde tefekkür etmek isteyenleri muhakkak bekliyoruz." diye konuştu.

 Sergi hakkında

Sergide Naim Arnas, Hayrettin Akpınar, Ömer Seyfi Aktülün, Bekir Cantemir, Hilmi Şenalp, Alper Kanca ve Cezeri Müzesi koleksiyonlarından eserler yer alıyor.

Ziyaretçilere arşiv fotoğraflarıyla sergilenen eserlerin ve konuyla ilgili makalelerin yer aldığı "Her Şeyin Bir Saati Var-Zamanda Bir Gezinti" sergi kitabı da hediye ediliyor.

Sergi yıl sonuna kadar görülebilecek.

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