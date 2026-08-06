2026 yılının 7 ayında hayata veda eden ünlü isimler, Türk kültür, sanat ve edebiyatında eserleriyle iz bıraktı.

Hayata veda eden ünlü isimler kültür-sanat dünyasında eserleriyle iz bıraktı 2026 yılının 7 ayında hayata veda eden ünlü isimler, Türk kültür, sanat ve edebiyatında eserleriyle iz bıraktı.

Kadir İnanır, Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bülent Akyürek ve Necati Tosuner'in de aralarında bulunduğu birçok önemli isim, yılın 7 ayında yaşamını yitirdi.

Tiyatro sahnelerinden sinemaya, edebiyattan çeşitli müzik türlerine kadar geniş bir yelpazede unutulmaz eserlere imza atan sanat dünyasının ünlü isimlerinin kaybı, sanatseverleri üzüntüye boğdu.

Haldun Dormen, 21 Ocak'ta vefat etti

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) eski müdürü ve sanat yönetmeni Prof. Dr. Mesut İktu, 79 yaşında, 3 Ocak'ta İstanbul'da vefat etti.

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Burçak Tarlası" ve "Seher Vakti Bülbül Ağlar" şarkılarıyla tanınan Türk halk müziğinin usta ismi, ses sanatçısı Seha Okuş, 25 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi sahnelerde yer alan Koray Ergun, 12 Ocak'ta Ankara'da yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki sanatçı, "Teşkilat", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", "Can Kırıkları" ve "Kırgın Çiçekler"in de aralarında bulunduğu pek çok film ve dizide rol almıştı.

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de Batılı anlamda tiyatro ve müzikalin önemli temsilcilerinden biri olarak Türk tiyatrosunda yer edinen Dormen, Muhsin Ertuğrul'un davetiyle "Cinayet Var" oyunuyla sahnelere adım attı. Sanatçı, hayata geçirdiği Dormen Ekolü ve kurduğu Dormen Tiyatrosu ile Türk tiyatrosuna damga vurdu.

"Devlet sanatçısı" ünvanını 1998'de alan sanatçının yönettiği filmler, 1966 ve 1967'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde birçok ödül aldı. Usta sanatçı, 2014'te 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Sanatçı, kariyeri boyunca "Papaz Kaçtı" (1955), "Kamp 17" (1956), "Zafer Madalyası" (1958), "Cengiz Han’ın Bisikleti" (1961), "Sokak Kızı İrma" (1961), "Şahane Züğürtler" (1963), "Paramparça" (1963), "Bulvar" (1964), "Bit Yeniği" (1965), "Uyuyan Prens" (1965), "Oliver!" (1970), "Yaygara 70" (1970), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" (1980), "Şen Sazın Bülbülleri" (1983), "Lüküs Hayat" (1985), "Kaç Baba Kaç" (1988), "Canlar Beni Bekler" (1993),"Bir Kış Masalı" (1995), "Kantocu" (2005) ve "Kibarlık Budalası" (2008) adlı oyun ve müzikallere imza attı.

Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayata gözlerini yumdu

"Battal Gazi" filmlerinde canlandırdığı rolleri ile tanınan Yeşilçam oyuncularından Necdet Kökeş, 2 Şubat'ta hayatını kaybetti. Sanatçı, "Battal Gazi'nin Oğlu", "Şaban Askerde", "Atla Gel Şaban", "Üç Kağıtçı" ve "Leblebi Tozu" gibi yapımlarda rol almıştı.

"Hatırla Sevgili", "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin arasında olduğu birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat'ta 45 yaşında vefat etti. Arslan, "Kuruluş Osman"da Saru Batu Savcı, "Destan"da Saltuk Beg ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"de Gümüştekin karakterlerine hayat vermişti.

"Güneşi Gördüm", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, 22 Şubat'ta hayatını kaybetti. 76 yaşında yaşamını yitiren Tutal, "Geniş Aile", "Yasak Elma", Kördüğüm" adlı popüler televizyon dizileriyle birlikte 50'nin üzerinde film ve dizide oynamıştı.

"Bir Mazlumun Portresi: Malcolm X" eserini yazan Bülent Akyürek vefat etti

Türk edebiyatının özgün kalemlerinden, "Yılgın Türkler", "İçinizdeki Öküze Oha Deyin!" ve "Zamanın Efendisi" gibi birçok esere imza atan yazar Bülent Akyürek, 8 Şubat'ta, 57 yaşındayken hayatını kaybetti.

Son kitabından 14 yıl sonra "Satılık Adam" adlı eserini okuyucularla buluşturan Akyürek, "Cinnetim Cennetimdir", "Yağmur Getiren Fırtına", "...Ve Tanrı Ağladı", "Yerden Yapılmış Bir Gökdelen", "Mavi Marmara Risalesi" ve "Bir Mazlumun Portresi: Malcolm X" eserlerinin de olduğu pek çok kitabı kaleme aldı.

Yazar Necati Tosuner, 82 yaşında hayatını kaybetti

Çağdaş Türk edebiyatında öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde birçok eser veren yazar Necati Tosuner, 23 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Başarılı edebiyatçı, "Gönülde Kitap", "Çıkmazda", "Özgürlük Masalı", "Kasırganın Gözü", "Sisli" ve "Susmak" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza attı.

Tosuner'in 4 yaşındayken engelli kalmasının derin izlerini taşıyan öykülerinin ilki Ankara'da yayımlanan Resimli Posta gazetesinde çıktı. Öyküleri, Havadis, Milliyet, Orkun, Hisar, Yeni Ufuklar, Varlık, Türk Dili, Türkiye Yazıları, Papirüs, Soyut, Yeni Edebiyat, Gösteri ve Milliyet Sanat gibi çok sayıda gazete ve dergide yayımlandı.

Usta yazar, "Sancı.. Sancı..." adlı eseriyle 1978 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazandı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı mart ayında vefat etti

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi yazar, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu", "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği", "Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı", "Türkiye İdare Tarihine Giriş", "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 1-2", "Avrupa ve Biz", "Türkiye'nin Yakın Tarihi" ve "Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023" adlı eserlerle birlikte birçok önemli kitabı kaleme aldı.

1970'li yılların ünlü ismi Tülay Özer yaşamını yitirdi

Birçok dizi ve filmde rol alan sanatçı Ferdi Atuner, 22 Nisan'da hayatını kaybetti. "Çocuklar Duymasın", "Reyting Hamdi", "En Son Babalar Duyar", "Ayrılsak da Beraberiz", "Çılgın Bediş", "Küçük Ağa", "Patron Duymasın" ve "İki Arada Aşk", 82 yaşındaki sanatçının oynadığı yapımlar arasında yer alıyor.

"İkimiz Bir Fidanız" ve "Büklüm Büklüm" şarkılarıyla tanınan ses sanatçısı Tülay Özer, 1 Mayıs'ta vefat etti. Şarkıcı Zerrin Özer'in ablası olan Özer, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

"Kızılcık Şerbeti", "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Payitaht Abdülhamid"in de aralarında yer aldığı birçok önemli yapımda oynayan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, geçirdiği rahatsızlık sonucu 15 Haziran'da hayatını kaybetti.

Emel Yıldız

Yeşilçam oyuncularından "Panter Emel" lakabıyla tanınan Emel Yıldız, 16 Haziran'da 85 yaşındayken hayatını kaybetti. Beyaz perdenin karakteristik simalarından Yıldız, kariyeri boyunca "Vahşi Kız", "Cumbadan Rumbaya", "Avare Mustafa" ve "Cilalı İbo Perili Köşkte" gibi çok sayıda yapımda yer aldı. Sanatçı, ayrıca hayvan hakları konusunda çalışmalarda bulundu.

"Selvi Boylum Al Yazmalım"ın İlyas'ı

Türk sinemasının usta ismi, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Yılanların Öcü" adlı kült filmlerin başrol oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 77 yaşında vefat eden usta oyuncu, Yeşilçam'ın başyapıtları arasında gösterilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde İlyas karakteri ile gönüllerde yer edindi.

Yaklaşık 200 sinema filminde rol alan ve kariyeri boyunca birçok önemli ödül kazanan sanatçı, "5. Altın Koza Film Festivali"nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı "Utanç" (1973) ile "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

İnanır, 1991 yapımı "Ah Gardaşım" adlı dram türündeki filmin ve 1992 tarihli "Savcı" adlı dizinin yönetmenliğini ve başrolünü üstlendi.

Sanatçı, ayrıca "Kuzey Rüzgarı", "İzmir Çetesi", "İpsiz Recep", "Kardelen", "Kırık Ayna", "Derman Bey", "Elveda Katya", "Son Cellat", "Aşk Ölümden Soğuktur", "Tatar Ramazan Sürgünde", "Fırat", "Üç Arkadaş", "Kara Gün", "Aslanlar Kükreyince", "Dağların Kartalı", "Ankara Ekspresi" ve "Dertli Gönlüm" adlı yapımlarda önemli roller üstlendi.

Jean-Paul Sartre'ın eserlerini Türkçeye kazandıran Işık Noyan

Çevirmen, dramaturg ve yazar Işık Noyan, 29 Haziran'da hayatını kaybetti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde 1990-2007 yıllarında çalışan sanatçı, Jean-Paul Sartre'ın tüm tiyatro oyunlarını Türkçeye kazandırmakla birlikte tiyatro oyunları, librettolar, televizyon film ve belgesel çevirileri ile çocuk oyunları ve özgün bale librettolarına imza attı.