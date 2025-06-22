Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,274.30
BTC/USDT
102,750.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’dan fırlatılan füzenin Tel Aviv’de isabet ettiği Nes Ziona bölgesinden yayındayız. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kulübün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor. VİDEO GRAFİK - ABD'nin İran'a e yönelik saldırısında vurulan nükleer tesisler - VTR
logo
Kültür

Hataylı ressam çizimlerini kahve ve çay dökerek renklendiriyor

Ressam Esra Sönmez, depremlerin ardından Valilik ile AFAD koordinasyonunda kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'ndaki atölyesinde kendi geliştirdiği renklendirme tekniğiyle resimler yapıyor.

Mehmet Bayrak  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Hataylı ressam çizimlerini kahve ve çay dökerek renklendiriyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Hataylı ressam Esra Sönmez, çizimlerini kendi geliştirdiği teknikle çay ve kahve kullanarak renklendiriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Sönmez, merkez Antakya ilçesindeki 1 yıllık atölyesini, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kapattı.

Bir süre sanatına ara veren 35 yaşındaki Sönmez, Antakya'yı eserlerinde yaşatmak için yeniden tuval başına geçmeye karar verdi.

Sönmez, depremlerin ardından Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'ndan atölye açabilmek için başvuruda bulundu.

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla yeni atölyesine kavuşan Sönmez, kendi geliştirdiği ve "leke" adını verdiği renklendirme yöntemiyle resimler yapmayı sürdürüyor.

"Uzun süre resim çizemedim"

Esra Sönmez, AA muhabirine, depremlerde yakınları ve arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

Afet nedeniyle işinden uzak kaldığını anlatan Sönmez, "İnsanlar can derdindeyken, sevdiklerini ve evlerini kaybetmişlerken resim yapamazdım. Zarar görmemesine rağmen atölyemi kapattım, bu süreçte uzun süre resim çizemedim." dedi.

Sönmez, depremzede sanatçıların desteklenmesi için açılan çarşının sanatına dönmesini sağladığını belirtti.

Öğrencilik yıllarında çizimleri renklendirmede çay ve kahveyi kullanmaya başladığını dile getiren Sönmez, yaptığı çalışmalarının beğenilmesi üzerine kendini daha da geliştirdiğini ifade etti.

"Lekelerden çıkacak sonuç beni heyecanlandırıyor"

Sönmez, demlenmiş çay ve pişirdiği kahveyi karıştırıp tuvaline döktüğünü, kurumasının ardından tuvaline çizimini yaptığını belirtti.

Eserlerinde hata yaptığında düzeltme şansının çok fazla olmadığını vurgulayan Sönmez, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımda daha çok doku, leke ve çizgi kullandım. Çalışmalarımın beni yansıttığını düşünüyorum. Daha önce akrilik ve yağlı boya çalışmalarım da oldu ama hiçbirinde kendimi bulamadım. O lekelerden çıkacak sonuç beni heyecanlandırıyor. Çalışmalarıma boyayla da müdahale edebiliyorum, o yüzden keyifli."

Antakya'nın tarihi mekanlarını anlatan resimler de yaptığını dile getiren Sönmez, eserlerinin 5 ila 50 bin lira arasında değere sahip olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Buca'da işçilerin grevi nedeniyle oluşan çöp yığınları tepkilere neden oluyor
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatıldı
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Afetler sonrası bina hasar tespitine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de
FETÖ, örgütsel eğitim için öğrencileri Balkan ülkelerine götürmüş

Benzer haberler

Hataylı ressam çizimlerini kahve ve çay dökerek renklendiriyor

Hataylı ressam çizimlerini kahve ve çay dökerek renklendiriyor

Gıda mühendisi oğlunun girişimiyle 53 yaşında mantar üreticisi oldu

Hatay'da 22 bin 239 deprem konutu ve iş yerinin daha hak sahibi belirlendi

Hatay'ın gastronomisi de "devlet desteğiyle" ayağa kaldırılıyor

Hatay'ın gastronomisi de "devlet desteğiyle" ayağa kaldırılıyor
Hatay'da 1200 öğrenciye tescilli kömbenin yapımı öğretildi

Hatay'da 1200 öğrenciye tescilli kömbenin yapımı öğretildi
Hatay'da 21 bin 108 afet konutunun daha anahtarı hak sahiplerine verilecek

Hatay'da 21 bin 108 afet konutunun daha anahtarı hak sahiplerine verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet