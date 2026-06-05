Hatay mutfağını tanıtan Gastronomi Evi'nin menüsündeki yiyeceklerden 54'ü tescilli

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gastronomi Evi'nin Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerindeki şubelerinde, kentin yöresel tatları tüketiciyle buluşturuluyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk duraklarından olan şubelerin menülerinde, coğrafi işaret belgesiyle tescilli 22 ana yemek, 10 meze, 7 kahvaltılık, 7 tatlı ve 8 meyve-sebze de yer alıyor.

Tescilli yemeklerden kağıt kebabı, pirzolalı yaprak sarması, oruk, tepsi kebabı ve Belen tava, mezelerden ise Antakya kısırı, humus, sarma içi, abugannuş ve haydari ziyaretçiler tarafından sıkça talep görüyor.

Coğrafi işaretli tatlılardan künefe, kabak, haytalı ve sakal kaldıranın öne çıktığı Gastronomi Evi'nde, kahvaltılıklarda küflü sürkü, tuzlu yoğurt, halhalı zeytini, carra peyniri ve Antakya simidi gibi lezzetlere ağırlık veriliyor.

Şubelerde mevsimine göre Kırıkhan kavunu ve havucu, Barburi üzümü, Dörtyol mandarini ile Samandağ biberinin de aralarında olduğu tescilli meyve-sebzeler menüye dahil ediliyor.

"Hatay yemek ve meze cennetidir"

Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, AA muhabirine, menülerde yer alan tescilli lezzetlere "mahreç işareti" koyduklarını, talep eden misafirlere bu ürünleri tanıttıklarını söyledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün liderliğinde kentin yemek hafızasını koruduklarını dile getiren Aslan, "Hatay yemek ve meze cennetidir. Yıllarca bu ürünlerin coğrafi işaretinin alınması ötelenmiş olsa da deprem sonrası ayağa kalkarken bunların kazandırılması, şehrimizin tanıtılması açısından önemli bir değerdir." diye konuştu.

Aslan, şubatta tescillenen Antakya kısırı, abugannuş ve haydariye yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Kısır, Antakya'da kadınların beş çayında vazgeçemedikleri bir lezzettir. Abugannuş, Orta Doğu mutfağından soframıza kazandırdığımız ama Hatay mutfağının zeytinyağı ve nar ekşisiyle ayrı bir lezzetle sunulduğu, haydari de mevsim sebzeleriyle sofraya konulan çeşitlerimizdendir." dedi.

Mutfak şefi Süleyman Demirel de hazırladıkları ürünlerde tescilli lezzetlere öncelik verdiklerini anlattı.

Müşterilerden Onur Gülşen, farklı tatları deneyimlemek için Hatay Gastronomi Evi'ni tercih ettiğini belirtti.

Restoranın tanıtım için sunduğu mezelerin tadına baktığını dile getiren Gülşen, "Mezelerin tescil almasının turizm ve memleketimizin tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Oksana Durmuşoğlu da mezeleri çok beğendiğini kaydetti.