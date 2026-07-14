Asya Setinay Karagül
14 Temmuz 2026•Güncelleme: 14 Temmuz 2026
Piu Entertainment organizasyonuyla hayata geçirilecek olan "Harry Potter ve Ateş Kadehi In Concert", 28 Kasım'da İstanbul Volkswagen Arena'da 15.00 ve 20.00'de, 13 Aralık'ta ise Ankara ATO Congresium'da 14.00 ve 19.00'de seyirciyle buluşacak.
Sinema ile canlı müziği birleştiren etkinlikte, Patrick Doyle'un ödüllü besteleri, şef Benjamin Pope yönetimindeki dev senfoni orkestrası tarafından filmle tamamen senkronize şekilde canlı olarak icra edilecek.
Etkinliğin biletlerine Biletinial, Bubilet, Biletix ve Passo platformları üzerinden erişilebiliyor.