Hans Christian Andersen Ödülleri Jüri Başkanı Kreidieh Türk yayıncılığını değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde, Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneğinin (ÇOKGENÇ) işbirliğinde düzenlenen "Rami Çocuk ve Sanat Bienali", sergi ve etkinliklerin yanı sıra birçok önemli ismi de ağırlıyor.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen bienal, "Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla düzenleniyor.

Bienali görmek ve etkinliklere katılmak için İstanbul'a gelen Shereen Kreidieh, Türkiye'deki yayıncılık sektörüne, çocuk kitaplarındaki gelişmeler ve bienale ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

“Sergi çocuklara edebiyatı deneyimleme fırsatı veriyor”

Çocuk edebiyatının "Nobel"i olarak kabul edilen ve her iki yılda, bir yazar ile bir çizere yaşam boyu başarıları dolayısıyla Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY) tarafından verilen Hans Christian Andersen Ödülleri'nin 2026 Jüri Başkanı Kreidieh, Rami Kütüphanesi'nde ve bienalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Asıl mesleğinin çocuk kitabı yayıncılığı olduğunu ve bu alanda uzun yıllara dayanan bir tecrübesi bulunduğunu aktaran Kreidieh, bienalin kalitesine ve Türkiye'deki çocuk edebiyatının gelişimine hayran kaldığını kaydetti.

Kreidieh, Rami Kütüphanesi'ne daha önce de geldiğine işaret ederek, "10 yılı aşkın süredir Türkiye'deki çocuk edebiyatını ve buradaki yayıncılık ekosistemini yakından takip ediyorum. Aradan geçen bu süre zarfında Türkçe çocuk kitaplarındaki inanılmaz gelişimi, artan kaliteyi ve üretim vizyonunu çok net bir şekilde görebiliyorum." dedi.

Bienaldeki enstalasyonların interaktif yapısına vurgu yapan Kreidieh, sanatın ve edebiyatın çocuklar için dokunulabilir olmasının önemini vurguladı.

Shereen Kreidieh, bienalde en çok hoşuna giden şeyin kelimenin tam anlamıyla edebiyatı deneyimleme ve her şeye dokunabilme imkanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, sadece uzaktan izlediğiniz, içine dahil olamadığınız standart bir sanat sergisi değil. Her şey bir adım öteye taşınmış. Üç boyutlu, interaktif bir alan oluşturulmuş. Çocuklar burada yazıp çizebiliyor ve edebiyatı birbirinden çok farklı formlarda yaşayabiliyor. Günümüz çocuklarının bir şeyleri öğrenmek için dokunmaya ve hissetmeye ihtiyaçları var. Bu sergi de onlara çocuk edebiyatını gerçekten çok güzel bir yolla deneyimleme fırsatı veriyor."

"Türk edebiyatı, kültürünü ve geleneklerini çok iyi yansıtıyor"

Çocuk kitabı pazarında en doğru yaklaşımın kıyaslama yapmaktan ziyade mevcut gelişimi ve potansiyeli görmek olduğunu aktaran Kreidieh, "Türk edebiyatının en güzel yanlarından biri, Türk kültürünü ve ülkede olup bitenleri son derece başarılı bir şekilde yansıtması. Geleneklere büyük bir saygı var ve kitaplara baktığınızda ülkenin çok iyi bir yansımasını görüyorsunuz. Diğer kültürlere, farklı dillere ve küresel yayıncılık endüstrilerine kıyasla Türkiye'de yayıncılık çok hızlı ve çok güzel bir ivmeyle gelişiyor. Eminim ki birkaç yıl içinde bulunduğunuz bu mükemmel noktadan çok daha ileride, harika bir konumda olacaksınız." diye konuştu.

Çocuk edebiyatına yönelik toplumsal bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Kreidieh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk edebiyatına farklı bir gözle bakmalı, ortaya konulan kaliteyi takdir etmeliyiz. Çocuk edebiyatının rolü sadece edebiyatı ve okumayı teşvik etmek değil aynı zamanda diğer insanları, sanatı ve dünyayı anlayan yeni bir nesil yetiştirmektir. Dünyada gelecek nesillerin iyi bir şekilde yetişmesi ve çocukların okumayı sevmesi için kuracağımız yegane köprü budur."

Bienal, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.