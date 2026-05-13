Halkbank Çocuk Tiyatrosu, "Rami Çocuk ve Sanat Bienali" kapsamında çocuklarla buluşuyor

Başrolünde Azra Akın'ın yer aldığı oyun, Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (ÇOKGENÇ) işbirliğinin yanı sıra pek çok kurumun desteğiyle düzenlenen "Rami Çocuk ve Sanat Bienali" kapsamında minik izleyicilerle buluşuyor.

Oyuna dair AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akın, bienalde bu oyunla yer almanın çok değerli ve mutluluk verici olduğunu belirterek, "Rami Kütüphanesi, gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Hem gençlerimizin hem de çocuklarımız için çok güzel bir alan sunuyor. Biz de buranın keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Akın, bienal çerçevesinde 6 günde 12 oyun sahneleyeceklerini dile getirerek, "Çok keyifli geçiyor. Çocukların heyecanını görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

"Çocuk oyunlarını çok değerli buluyorum ve önemsiyorum"

Tiyatroyla çok küçük yaşlarda tanıştığını söyleyen Akın, şunları anlattı:

"Tiyatronun ne kadar iyileştirici gücü olduğunu biliyorum. Uzun zamandır da bir çocuk oyununa dahil olma hayalim vardı. 'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz' oyununda da bir rehber öğretmeni oynuyorum. Aynı zamanda bir oyunda ilk defa yürütücü yapımcıyım. Bu kısım da benim için çok keyifliydi. Ayrıca Halkbank ile bu projeyi gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Çünkü Halkbank'ın çocuklara verdiği değer, benimle çok örtüşüyor. Sadece bir sponsorluk değil, hakikaten çocukları toplumumuzun geleceği olarak gören bir kurum kültürüyle oyuna yaklaşıyor. Bu da beni çok mutlu etti."

Azra Akın, çocuk oyunlarının daha fazla sahnelenmesi gerektiğine işaret ederek, "Çocuk oyunlarını çok değerli buluyorum ve önemsiyorum. Biz de bu oyunla bu yıl 40 ili dolaşacağız. Türkiye'nin her köşesine gitme hedefimiz var. Umarım oyun seneye de devam eder." diye konuştu.

"Önemli olan çocukların kalplerine dokunmak"

Oyunun interaktif olduğundan bahseden Akın, "Oyuna çocukların da katılmalarını çok önemsiyorum. Heyecanlarını görüyoruz, hep olumlu geri bildirimler var. Önemli olan çocukların kalplerine dokunmak." dedi.

Akın, oyunun konusuna dair ise şu bilgileri verdi:

"Oyunumuzun teması 'azalt, yeniden kullan ve dönüştür'. Burada hedefimiz, çocuklarımıza erken yaşta bazı becerileri kazandırmak. Bilinç tüketim, kaynaklarımızı doğru kullanmak ve geri dönüşümle bir yandan doğayı koruma motivasyonu vermeye çalışıyoruz. Aslında hepimiz bu konuda bir süper kahraman olabiliyoruz. Hepimiz minicik şeyler yaparak dünyamızı çok daha güzel bir hale getirebiliriz."

Çocuklara kaynakları verimli kullanmayı ve geri dönüşümü interaktif bir dille anlatan "Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz" oyunu, yarın ve 6-7 Haziran'da sahnelenecek.

Sanatın iyileştirici ve öğretici dünyasını çocuklarla buluşturan Halkbank Çocuk Tiyatrosu, bu özel takvimle birlikte 19 şehri kapsayan ikinci turnesinde binlerce yeni izleyiciye ulaşmayı amaçlıyor.