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Kültür

Guz Deresi Kanyonu'nda 3 kilometre yürüyüş yolu yapılacak

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan 12 kilometre uzunluğundaki Guz Deresi Kanyonu'nun ekoturizme kazandırılması için hazırlanan proje kapsamında 3 kilometrelik yürüyüş yolu oluşturulacak.

Zafer Göder   | 22.09.2022
Guz Deresi Kanyonu'nda 3 kilometre yürüyüş yolu yapılacak

Bolu

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, gazetecilere, geçen yıl Kaymakamlık ile Bolu İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüyle hazırladıkları proje dahilinde Guz Deresi içinde trekking etkinliğini düzenlediklerini anımsattı.

Etkinlik kapsamında kanyon içindeki 12 kilometre uzunluğundaki alanda yürüyüş yaptıklarını dile getiren Kavak, şunları kaydetti:

"İlçemizde 2 büyük kanyonumuz var. Birisi Kınıkçı, ikincisi ise Guz Deresi Kanyonu. Bu etkinliği planlarken muradımız, burada bir ekoturizm güzergahı oluşturmaktı. O şekilde hareket ettik. O gün yapılan etkinlikte bir fizibilite çalışması da yapıldı. Daha sonra peyderpey ilerleyen çalışmalar kapsamında 1,5 kilometre gidiş ve 1,5 kilometre dönüşten oluşan 3 kilometrelik ekoturizm güzergahı için ihaleye çıkılmış durumda. Bu proje için 5 milyon lira civarında bir ödenek de ayrıldı. İnşallah ihalenin tamamlanmasıyla ekim ya da kasım aylarında yapımına başlanacak."

Kavak, tarihi 3 bin 200 yıl öncesine dayanan Solaklar Kayaevleri mevkisinde bulunan Guz Deresi Kanyonu'na gelen vatandaşların hem konaklayıp yemek yiyebileceğini hem de bu doğal yürüyüş alanlarında vakit geçirebileceğini kaydetti.

Projeyle Bolu'daki "ilk" ekoturizm güzergahı rotasının belirlendiğini aktaran Kavak, "İnşallah tamamlanmasıyla da turizme katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Burada özellikle trekking noktasında etkinlikler olacak. Trekking alanlarının hepsi proje dahilinde belirlendi. Seyir teraslarımız olacak. Her gelen ziyaretçimiz 4-5 saatini burada dolu dolu yaşayabilecek." ifadelerini kullandı.


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