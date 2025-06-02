Guns N'Roses, İstanbul konseri öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses, bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verecekleri konser öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.
İstanbul
Grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Knockin' On Heaven's Door" şarkısıyla paylaştıkları bir gönderiyle, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Minguzzi için anma videosu paylaştı.
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Grubun, Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin ardından yapılan paylaşımda, "Rest in peace" (Huzur içinde yat) ifadeleri kullanıldı.
Paylaşıma Türkiye'den sanatçılar da destek verdi.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de Instagram hesabında, müzik grubunun "This I Love" şarkısı eşliğinde, "Beşiktaş Stadı'nda Guns N'Roses konserinde beraber olacağız oğlum." paylaşımını yaptı.
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Rest in peace 🕊️ pic.twitter.com/TPERFEoo0L— Guns N' Roses (@gunsnroses) June 1, 2025