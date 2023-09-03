Dolar
26.73
Euro
28.81
Altın
1,940.37
ETH/USDT
1,631.30
BTC/USDT
25,871.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Güneydoğu'nun turizm merkezi Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

Güneydoğu'nun önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da ziyaretçiler, hafta sonu tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Yasin Dikme  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Güneydoğu'nun turizm merkezi Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etme imkanı buldu.

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, derinliği 3-5 metre civarındaki Balıklıgöl'ü ziyaret edenler, balıklara yem attı, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Tarihi alanı gezen turistler Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü mağarayı da ziyaret edip dua okudu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de sağanak etkili oldu
Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'a saldırısında 2 sivil öldü, 13 sivil yaralandı
Uzmanlar dün akşam gökyüzünde görülen parlak ışığı "meteor" olarak değerlendirdi
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

Benzer haberler

Güneydoğu'nun turizm merkezi Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

Güneydoğu'nun turizm merkezi Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi temmuzda 117 bin 734 kişiyle ziyaretçi rekoru kırdı

Şanlıurfa'da "kanunsuz silahlanmaya hayır" operasyonunda 57 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da "kanunsuz silahlanmaya hayır" operasyonunda 57 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu

Şanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu
"Taş Tepeler"in doğu ucu Sefertepe'de kazı alanı genişletiliyor

"Taş Tepeler"in doğu ucu Sefertepe'de kazı alanı genişletiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet