Güney Koreli sanatçı Soyoung Yoon, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
Güney Koreli keman virtüözü Soyoung Yoon, 21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi.
Mersin
Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konserde sanatçıya, Tolga Atalay'ın şefliğini yaptığı festival orkestrası eşlik etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren konserde Soyoung Yoon'un performansı, sanatseverlerden alkış aldı.
Öte yandan, festival kapsamında, Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Bir Çift Söz" konseri verildi.
Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Salonu'ndaki konserde, soprano Dilruba Bilgi, bariton Caner Akgün ile piyanoda Gökhan Aybulus sahne aldı.