Güney Koreli caz sanatçısı Gee: "Türkiye'ye neden kardeş ülke dendiğini her zaman hissettim"
Güney Koreli caz sanatçısı Gee Hye Lee, aileye verilen değer, yemek kültürü, nazik ve düşünceli olma gibi özelliklerle Türklerin ve Güney Korelilerin birbirinize benzediğini bu nedenle Türkiye'ye neden kardeş ülke denildiğini hissettiğini söyledi.
Ankara
"Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamında CSO Ada Ankara'da "Kore-Türkiye Dostluk Caz Konseri" veren Gee, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Son iki senedir İstanbul ve Ankara'ya turne yapma fırsatı bulduğunu belirten Gee, "Tur sırasında öğrendiğim yerel müzisyenlerin yüksek yetenekleri. Türk halkının caz müziğine olan ilgisi ve desteğini görünce cazın Türkiye'de çok sevildiğini hissettim." ifadelerini kullandı.
Gee, bu ziyaretinin Türkiye'ye yaptığı 3. ziyaret olduğunu kaydederek, Türk insanının müziğe olan tutkusu ve aldıkları keyfin konserine ilişkin beklentilerini de oldukça yükselttiğini kaydetti.
CSO Ada Ankara'nın tarihi öneme ve özel mimariye sahip dünya standartlarında bir salon olduğuna işaret eden Gee, "Bu salonda müzik yaparak tarihin bir parçası olacağımız için çok heyecanlıyız. Bizim için gerçekten çok özel bir deneyim." dedi.
Almanya'da yaşadığı için çok fazla Türk arkadaşı olduğunun anlatan Gee, aileye verilen değer, yemek kültürü, nazik ve düşünceli olma gibi özelliklerle iki ülke halkının birbirine benzediğini dile getirerek, "Türkiye'ye neden kardeş ülke dendiğini her zaman hissettim." diye konuştu.
Gee Hye Lee
Gee, Seul'de dünyaya geldi, Yewon Okulu ve Seul Sanat Lisesi'nde klasik müzik okudu.
1996'da Almanya'ya giderek lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Gee, aynı yıl caz ödülü aldı.
2009'da Universal Music Korea tarafından yayımlanan Gee Hye Lee Trio’nun "Midnight Walk" ile başlayan albümleri, 2012'de "Lights" (HGBS) ve 2021'de "What Matters Most" (Unit Records) ile devam etti.
Gee, Alman TV programlarına katılırken "Geenius Monday" ve "Password: Ilovejazz" adında iki albüm çıkardı.
Güney Koreli sanatçı, Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Kazakistan, İtalya, İspanya, Fransa ve İsviçre gibi ülkelerde birçok festivalde sahne aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.