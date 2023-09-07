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Kültür

Güher ve Süher Pekinel, Cumhuriyetin 100. yılında genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak

Dünyaca ünlü piyanist kardeşler Güher ve Süher Pekinel, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla dünya çapında başarı elde etmiş genç müzisyenlerle sahne alacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Güher ve Süher Pekinel, Cumhuriyetin 100. yılında genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasının (BİFO) eşlik edeceği konser, 19 Ekim'de Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

Pekineller konserden elde edecekleri geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerin ihtiyaçları için bağışlayacak.

Uluslararası saygın yarışmalarda büyük başarılar elde eden genç müzisyenler Can Çakmur, Veriko Tchumburidze, Dorukhan Doruk, Korkmaz Can Sağlam, Naz İrem Türkmen, Maximilian Cem Haberstock, Eda Seviniş ve Emir İlgen konserde müzikseverlerle buluşacak.

Genç müzisyenler, sahnede Pekinel kardeşlerle Johann Sebastian Bach'ın üç ve dört piyano için bestelenmiş eserlerini yorumlayacak.

Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart ve Gioacchino Rossini'nin seçkin eserlerinin de seslendirileceği konserde piyanonun yanı sıra farklı enstrüman gruplarına da yer verilecek.

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