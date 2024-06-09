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Kültür

Grup Genç ve Mazhar Alanson'dan Etnospor Kültür Festivali'nde konser

6. Etnospor Kültür Festivali'nin 3. gününde Grup Genç ve Mazhar Alanson konser verdi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Grup Genç ve Mazhar Alanson'dan Etnospor Kültür Festivali'nde konser Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde Grup Genç'in ardından sahneye çıkan Alanson, "Sarı Laleler", "Psipokatım" ve "Tam Ortasındayım"ın arasında olduğu sevilen parçalarını dinleyiciler eşliğinde söyledi.

Festivalde kurulan oba çadırlarını çok beğendiğini söyleyen Alanson, sahneden gençlere seslenerek, "Önce 'oh hayat güllük' diyorsunuz. Fakat yaşlar ilerledikçe hayatın dikenli tellerinde geçerken, bakıyorsunuz ki 'hayatta bazı şeyleri yapmak mecburen, mecburiyetten'." ifadelerini kullandı.

Alanson, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı.

Festival kapsamında yarın ayrıca Kıraç ve Grup Yürüyüş'ün yanı sıra Zeynep Betül Akyıldız çocuk şarkıları konseri verecek.

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