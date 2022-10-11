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Kültür

Göynük'te 26 tarihi ev restore edilerek turizme kazandırıldı

Osmanlı dokusu ve mimarisinin korunduğu Bolu'nun Gölcük ilçesinde son 2 yılda 26 tarihi ev restore edilerek turizme kazandırıldı.

Elif Sarıhan   | 11.10.2022
Göynük'te 26 tarihi ev restore edilerek turizme kazandırıldı FOTOĞRAF: Elif Sarıhan/AA

Bolu

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, AA muhabirine, Göynük'ün turizm anlamında salgın sonrası atağa geçtiğini ifade etti.

İlçede Osmanlı dokusunun korunduğunu anlatan Çankaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle son 2 yılda 26 ev turizme kazandırılırken, 12 evin restorasyonu için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Çankaya, kent merkezine 96 kilometre uzaklıkta bulunan Göynük'ün, tarihi konakları, han, hamam ve saat kulesiyle yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

İlçede tarihi evleri restore ettirmek isteyenlerin başvurularının, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında değerlendirildiğini aktaran Çankaya, "Göynük'ün tarihini yansıtabilmek için çalışmalarımız devam ederken, çok sayıda evimiz restore edilmeyi bekliyor. İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin'in diyarı Göynük, turizmin incisi olma yolunda hızla ilerliyor." diye konuştu.

Çankaya, salgın sonrası özellikle hafta sonları büyük turist yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, şu ana kadar bu yıl 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını kaydetti.

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