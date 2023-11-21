Gordion Antik Kenti'nde hafta sonu "Oryantiring Medya Yarışması" yapılacak
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti'nde 26 Kasım Pazar günü "Oryantiring Medya Yarışması" düzenlenecek.
Ankara
Marka Şehir Ankara Derneğinden yapılan açıklamaya göre, yarışma Polatlı Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile yapılacak.
Projenin, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen yapılacağının aktarıldığı açıklamada, "Ankara'da yaşayan medya mensuplarının yarışacağı bu farklı ve eğlenceli etkinliğine katılmak isteyen adayların başvurularını bekliyor, tarihin içerisinde dolu dolu bir günü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız." denildi.
Açıklamada, yarışacak katılımcılara yarış alanına transfer desteğinin de verileceği belirtildi.