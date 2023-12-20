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Kültür

Google'dan Türk mimar Eldem'in doğum gününe özel "doodle"

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile mimar Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü kutladı.

Muhammed Gencebay Gür  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Google'dan Türk mimar Eldem'in doğum gününe özel "doodle"

İstanbul

Doodle tıklandığında kullanıcılar, Türk mimar Eldem ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle görselinde, Eldem'in yanı sıra kalem ve bina yer alıyor.

Eldem, 20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğmuş, 7 Eylül 1988'de yine aynı kentte vefat etmişti.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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