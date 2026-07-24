DEM Müzecilik tarafından, Göbeklitepe'den başlayarak Babil, Antik Mısır, Maya ve Rapa Nui uygarlıklarının ileri görsel ve işitsel teknolojilerle buluşturulduğu proje "Timewalk Exhibition", İngiltere'nin başkenti Londra'da açıldı.

Göbeklitepe'den antik medeniyetlere uzanan "Timewalk Exhibition" adlı sergi Londra'da açıldı DEM Müzecilik tarafından, Göbeklitepe'den başlayarak Babil, Antik Mısır, Maya ve Rapa Nui uygarlıklarının ileri görsel ve işitsel teknolojilerle buluşturulduğu proje "Timewalk Exhibition", İngiltere'nin başkenti Londra'da açıldı.

DEM Müzecilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu ay itibarıyla başkentteki Excel London'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan sergi, antik medeniyetleri insan hikayeleri ve ileri görsel-işitsel teknolojilerle ele alıyor.

Geleneksel sergi anlayışının ötesinde çok duyulu bir deneyim olarak tasarlanan "Timewalk Exhibition", ziyaretçileri insanlık tarihinin farklı dönemlerinde yolculuğa çıkarıyor.

Sergi, insanlığın yalnızca hayatta kalmanın ötesine geçerek ritüel, anlam ve kolektif bilinç oluşturmaya başladığı dönemi temsil eden Göbeklitepe ile başlıyor.

Ziyaretçiler, deneyim boyunca düzenin, şehirleşmenin ve bilgi sistemlerinin ortaya çıktığı Babil'e, ölümsüzlük ve kozmik denge arayışındaki Antik Mısır'a, matematik, astronomi ve döngüsel zaman anlayışıyla öne çıkan Maya uygarlığına ve Moai heykelleriyle bilinen Rapa Nui'ye uzanan bir anlatıyı takip ediyor.

"Timewalk Exhibition"da medeniyetler, uzak kalıntılar olarak değil, hareket, anlam ve hatıralarla dolu yaşayan dünyalar olarak sunuluyor. Deneyimde, şafakta uyanan şehirler, gece ışıldayan tapınaklar, göğe yükselen anıtlar ve günlük yaşamdan kesitler görsel ve işitsel anlatımla aktarılıyor.

Arkeolojik araştırmalara dayanan sergi, ses tasarımı, görsel efektler ve çok duyulu anlatımıyla tarihi farklı bir deneyim formatında sunuyor.

Sergide 25 dilde sesli rehber ve çocuklara özel anlatım seçeneği de bulunuyor. Bu yönüyle deneyim, uluslararası ziyaretçiler için daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getiriliyor.

Timewalk Exhibition, dünya çapında kendi alanlarında uzman tarihçilerin danışmanlığında, kreatif direktörler, senaristler, 2D ve 3D sanatçılar, mimarlar ve teknoloji uzmanlarından oluşan 250 kişilik ekibin iki yılı aşkın çalışmasıyla hayata geçirildi.

"Türkiye'den dünyaya uzanan kültür köprüsünün ilk ayağı"

DEM Müzecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uğur Esin, "Timewalk Exhibition" projesinin açılışında yaptığı konuşmada, klasik müzeciliğe duydukları saygıyla ileri ve çok duyulu teknolojilerle tarih anlatıcılığı yaptıklarını söyledi.

Esin, DEM Müzecilik tarafından bugüne kadar dünyanın farklı yerlerinde 18 müze ve kültür kompleksinin hayata geçirildiğini, Efes ve Ayasofya Deneyim Müzeleri ile 15 uluslararası ödül kazandıklarını belirtti.

Timewalk Exhibition'ın DEM Müzecilik tarafından yurt dışında geliştirilen ilk proje olduğunu vurgulayan Esin, "Türkiye'den dünyaya uzattığımız bu kültür köprüsünün ilk ayağı olan Timewalk Exhibition ile insanlığın ortak mirasını çağdaş teknolojilerle yeniden yorumluyor, geçmiş ile gelecek arasında kalıcı bağ kuruyoruz." dedi.

Esin, en büyük hedeflerinin binlerce yıllık kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve tarihin evrensel hafızasını yaşatmak olduğunu kaydetti.