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Kültür

"Gladyatörler şehri" Stratonikeia, ziyaretçilerini bayram tatilinde de tarihi yolculuğa çıkardı

Muğla'da yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırladı.

Durmuş Genç  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
"Gladyatörler şehri" Stratonikeia, ziyaretçilerini bayram tatilinde de tarihi yolculuğa çıkardı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması dolayısıyla "gladyatörler şehri" olarak adlandırılan Stratonikeia, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Eskihisar Mahallesi'ndeki antik kentin birçok bölgesinde kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Helenistik dönem ile Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan yapıların bir bütün olarak korunduğuna dikkati çeken Söğüt, kentteki birçok evde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ziyaretçilerin, hamam, cami, ev ve antik dönemden bugüne ulaşan bütün yapıları bir arada görebildiğini anlatan Söğüt, 2 bin 400 yıllık süreçteki tüm yapıların aynı alanda bulunduğunu vurguladı.

Kentin barındırdığı özelliklerden dolayı farklı ziyaretçi gruplarını ağırladığını belirten Söğüt, Ramazan Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğini kaydetti.

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