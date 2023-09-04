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Kültür

Gipsy Kings 19 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

Latin müziğinin sevilen gruplarından Gipsy Kings, bu yıl ikinci kez İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Gipsy Kings 19 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü grup, kurucularından Andre Reyes'in yönetiminde 19 Eylül'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla düzenlenecek konserde grup, başta "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona", "No Volvere", "Bem Bem", "Maria", "Volare" ve "Un Amor" eserleri olmak üzere, sevilen şarkılarını seslendirecek.

Gypsy Kings 17 Haziran'da bir diğer kurucusu Nicolas Reyes öncülüğünde İstanbul Volkswagen Arena, 18 Haziran'da ise Ankara Congresium'da konser vermişti.

Latin müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak tanınan, pop ve flamenko karışımı müzikleriyle müzikseverlerin gönlünde yer edinen grubun albümleri dünya genelinde 60 milyonun üzerinde satıldı.

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