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Kültür

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne desteğini çekti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin düzenleneceği Antalya Spor Salonu'nun tahsisini iptal ettiğini ve festivale olan desteklerini çektiğini duyurdu.

Erkan Tiryaki  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne desteğini çekti

Ankara

Bakanlığın açıklamasında, 60. kez düzenlenecek festival için daha önce Bakanlık olarak Antalya Spor Salonu'nun tahsisinin yapıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu'nun tahsisi iptal edilmiştir. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır."

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