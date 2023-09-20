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Kültür

"Gençler Geleceğin Mutfağında" projesinde Türk yemeklerinin tarifleri 4 dilde anlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle geleneksel Türk mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla hazırlanan Gençler Geleceğin Mutfağında projesi tamamlandı.

Kaan Bozdoğan  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
"Gençler Geleceğin Mutfağında" projesinde Türk yemeklerinin tarifleri 4 dilde anlatıldı

İstanbul

Nişantaşı Üniversitesinin katkılarıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Demez'in öncülüğünde hazırlanan proje, geçen yıl hayata geçirildi.

Proje kapsamında, birçok Türk yemeği tarifinin ortaya çıkış öykülerine "ggm.istanbul.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde hazırlanan web sitesinde, 19 yemek tarifi videosu farklı dillerde alt yazı seçeneğiyle gastronomi meraklılarına sunuldu. Türk yemeklerinin ortaya çıkış öykülerinin de anlatıldığı videolara işaret dili çevirisi de eklendi.

Çeşitli kurumların yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu 50'nin üzerinde kişinin yer aldığı projede, yemek tarifi ve tabirlerinin yer aldığı sözlük hazırlandı.

Yemek pişirme süreçlerinin gözlemlendiği, beslenmenin Türk kültürü içindeki öneminin anlatıldığı projenin mobil uygulamaya taşınması ve sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor.

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