Dolar
39.03
Euro
44.34
Altın
3,364.59
ETH/USDT
2,566.90
BTC/USDT
109,017.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz, Gürcistan'da öğrenciler için sahnelendi

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Gürcistan'da yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz'ün başkent Tiflis'teki farklı okullarda öğrenciler için sahnelendiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz, Gürcistan'da öğrenciler için sahnelendi

Tiflis

Tiflis YEE'den alınan bilgiye göre, "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Tiflis'teki farklı okullarda iki gün boyunca Hacivat-Karagöz sahnelendi.

Karagöz sanatçısı Cemal Fatih Polat ve ekibince sahnelenen gösteriler, 22-23 Mayıs 2025 tarihlerinde Tiflis'teki çeşitli devlet okulları ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gösterilerde, ilkokul düzeyindeki çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan Türk kültürüne dair önemli bir örnekle tanışma fırsatı buldu.

Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, etkinliğe ilişkin "Tercihim Türkçe projesi, 2012 yılından bu yana enstitümüzün Gürcistan’daki okullarla iş birliği içinde yürüttüğü sürdürülebilir bir eğitim modelidir. Bu kapsamda, dil öğretiminin sadece ders kitaplarıyla sınırlı kalmaması, öğrencilerin dil ve kültürü birlikte öğrenebilmesi büyük önem taşıyor. Hacivat-Karagöz gösterisiyle hem çocuklara keyifli bir anı yaşattık hem de Türkçeye olan ilgilerini artırmayı hedefledik." dedi.

Program, Türkçeyi seçmeli yabancı dil olarak öğrenen Gürcü öğrencilerin yanı sıra Türk öğrencilere de kültürel bir bağ sunmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da arızalanan metrobüsün yolcuları bir sonraki durağa yürüdü
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Ankara'da "Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor" konferansı düzenlendi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımın aksamasına yol açtı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bugün dijital ve sosyal medya dezenformasyonu kat be kat arttıran bir süreç

Benzer haberler

Geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz, Gürcistan'da öğrenciler için sahnelendi

Geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz, Gürcistan'da öğrenciler için sahnelendi

Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet