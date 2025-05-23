Geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz, Gürcistan'da öğrenciler için sahnelendi
Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Gürcistan'da yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz'ün başkent Tiflis'teki farklı okullarda öğrenciler için sahnelendiği bildirildi.
Tiflis
Tiflis YEE'den alınan bilgiye göre, "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Tiflis'teki farklı okullarda iki gün boyunca Hacivat-Karagöz sahnelendi.
Karagöz sanatçısı Cemal Fatih Polat ve ekibince sahnelenen gösteriler, 22-23 Mayıs 2025 tarihlerinde Tiflis'teki çeşitli devlet okulları ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde gerçekleştirildi.
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Gösterilerde, ilkokul düzeyindeki çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan Türk kültürüne dair önemli bir örnekle tanışma fırsatı buldu.
Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, etkinliğe ilişkin "Tercihim Türkçe projesi, 2012 yılından bu yana enstitümüzün Gürcistan’daki okullarla iş birliği içinde yürüttüğü sürdürülebilir bir eğitim modelidir. Bu kapsamda, dil öğretiminin sadece ders kitaplarıyla sınırlı kalmaması, öğrencilerin dil ve kültürü birlikte öğrenebilmesi büyük önem taşıyor. Hacivat-Karagöz gösterisiyle hem çocuklara keyifli bir anı yaşattık hem de Türkçeye olan ilgilerini artırmayı hedefledik." dedi.
Program, Türkçeyi seçmeli yabancı dil olarak öğrenen Gürcü öğrencilerin yanı sıra Türk öğrencilere de kültürel bir bağ sunmayı hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.