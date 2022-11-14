Geleneksel sanatların sinemayla buluştuğu "Film Günleri" AKM'de başladı
Geleneksel Sanatlar Derneğince düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Film Günleri" Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sinemasında başladı.
İstanbul
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Programı kapsamında desteklenen etkinlikle, geleneksel sanatlar ve zanaatlar konulu filmlerin bir çatı altında toplanarak daha önce örneği olmayan bir film envanteri oluşturmak amaçlanıyor.
Dünyanın pek çok farklı bölgesinden kültürel zenginliklerin kanıtı, geleneksel sanat türlerini konu almış ya da bunlardan esinlenmiş kısa ve uzun metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmler, söyleşi ve atölyeler eşliğinde meraklılarıyla buluşuyor.
Etkinlik programında, Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken", "Nokta", "Gölgeler ve Suretler", Murat Pay’ın "Dilsiz", Faris Kermani’nin "Hidden Art of Islam" filmleri yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.