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Kültür

Geleceğin yazarları "Bilge Yazarlar" sertifikalarını aldı

Panel, yazma becerisi ve merakına sahip lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yazarlık eğitimini tamamlayan genç yazar adayları, sertifikalarını aldı.

İsa Toprak   | 16.06.2022
Geleceğin yazarları "Bilge Yazarlar" sertifikalarını aldı Fotoğraf: İsa Toprak/AA

Ankara

Ankara Valiliği koordinatörlüğünde, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ortaklığıyla hayata geçirilen "Bilge Yazarlar Projesi" için Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda kapanış şöleni düzenlendi.

Şölene Ankara Valisi Vasip Şahin, TYB Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, öğretim üyeleri, öğretmenler, eğitime katılan öğrencilerle aileleri katıldı.

Vali Şahin, programda yaptığı konuşmada, verimli bir proje gerçekleştirdiklerini ve gelecek yıl daha fazla katılımcıyla projeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin fenni ilimlerde ve bir çok alanda kaliteli yetişmiş insan kaynağının bulunduğunu belirten Şahin, sosyal alanda yeterince iyileşmenin ise sağlanamadığını gördüklerini anlattı.

Çalışmanın "denizde bir kum tanesi" gibi olduğunu, ancak etkisinin dalga dalga etrafa yayılarak, bütün toplumu ve insanlığı saracağına inancını dile getiren Şahin, "En büyük beklentim, yarın büyük yazar olduğunuzda kitabınızı imzalatma anımdır." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Şahin ile Prof. Dr. Arıcan, 10 farklı ilçedeki 18 yazarlık atölyesinde eğitimlerini tamamlayan 243 lise öğrencisi için hazırlanan sertifikaları, her grubu temsilen bir öğrenciye verdi.

Programda, projede yer alan öğrenciler tarafından panel düzenlendi, şiir okundu ve oratoryo gösterisi yapıldı.

"Yazmanın sınırlı bir dünya olmadığını öğrendim"

Proje kapsamındaki eğitimlere katılarak, sertifikasını alan Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Melike Saniye Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 hafta boyunca deneme, hikaye, şiir ve roman üzerine eğitim aldıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

Şiire merakı olduğunu dile getiren Bektaş, "Bu eğitimler sayesinde romana ilgim biraz daha artmaya başladı. Ben burada yazmanın sınırlı bir dünya olmadığını öğrendim." ifadesini kullandı.

Sincan'da eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Berat Yediyıldız ise romana ve şiire ilgisinin olduğunu, diğer türlerde de nasıl yazması veya yazmaması gerektiğine ilişkin bilgi ve tecrübe edindiğini bildirdi.

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