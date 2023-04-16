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Kültür

"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi" açıldı

"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi", Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde sanatseverlerle buluştu.

Salih Şeref  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi" açıldı Fotoğraf: Salih Şeref - AA

İstanbul

Kadıköy Belediyesi ile Çizgi Roman Okurları Derneğinin ev sahipliğindeki sergide, 1928'den bugüne yayımlanmış 70'ten fazla çocuk dergisi yer alıyor.

Birçok ünlü çizgi roman karakterinin ilk yayımlandığı dergilerin görülebildiği sergi, Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı'nın kişisel koleksiyonundaki dergilerden oluşuyor.

Açılışta sergiye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Çakı, yaklaşık 20 yıllık koleksiyoncu olarak çizgi romanla ilgili akla gelebilecek her şeyi toplamaya çalıştığından bahsederek, "Aslında çocukluğumda beri çizgi romanlara sahiptim. Çizgi roman meraklısı ve çizer bir babam vardı. Onun çizgi romanlara merakı sayesinde bebekliğimden itibaren çizgi romanların olduğu bir ortamda büyüdüm diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Çakı, serginin çocuk dergilerinin geçmişten bugüne yaşadığı değişim ve dönüşümü de yansıttığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sergide 1928'den beri Türkçe Latin harfleriyle yayınlanmaya başlayan çocuk dergilerinin 2000'li yıllara kadar olan arşivinden bir seçki sunduk. Aslında bu sergide 4 nesil çocukların dergileri yer alıyor diyebiliriz. Dedelerimizin, babalarımızın, bizim ve çocuklarımızın döneminde çıkmış dergileri bulabilirsiniz. Okulların da tatile girdiği bir dönemde tüm öğretmen, öğrenci ve sanatseverleri sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum."

Hem şahsi olarak hem de dernekteki diğer dostlarının çok geniş bir arşive sahip olduğundan bahseden Önder Çakı, "Zaten en büyük amacımız da bir çizgi roman müzesi kurmak, böylece bu değerli koleksiyonlar için sadece bizlerin değil herkesin erişebileceği bir ortam oluşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında yarın 14.00'te çocuk dergileri ile ilgili söyleşi gerçekleştirilecek. Çakı'nın yöneteceği söyleşide, çocuk edebiyatı alanında önemli çalışmalara imza atan gazeteci-yazar Yalvaç Ural katılacak.

Sergi 4 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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