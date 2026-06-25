Gazze'de "Mirasın Muhafızları" İsrail saldırılarında zarar gören tarihi eserleri koruyor

[1/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[2/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[3/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[4/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[5/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[6/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[7/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[8/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[9/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[10/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[11/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[12/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[13/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[14/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[15/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[16/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[17/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[18/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[19/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[20/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[21/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[22/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[23/23] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Karara Limanı’nda faaliyet gösteren “Miras Bekçileri” ekibi, devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistin’e ait tarihi ve kültürel eserleri topluyor, kayıt altına alıyor ve koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.