Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,016.00
BTC/USDT
63,980.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ramazan Bayramı'nın ardından, trafik durumuna ilişkin Tekirdağ-İstanbul kara yolundan yayındayız. Ramazan Bayramı'nın ardından, trafik durumuna ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden yayındayız.
logo
Kültür

Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı Ramazan Bayramı tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti.

Fevzi Kemal Karagöz  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan hayvanat bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, hayvanat bahçesinin yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Bayram tatilinde Türkiye'nin her tarafından ziyaretçileri ağırladıklarını ifade eden Özsöyler, şöyle konuştu:

"Tatil boyunca doğal yaşam parkında yaklaşık 25-30 bin arası ziyaretçi bekliyorduk. 9 günlük tatil boyunca 100 bin ziyaretçiyi buldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 10'u şehir merkezinden, yüzde 90'ı çevre iller ve çevre ülkelerden geliyor. Ziyaretçiler burada farklı projeleri görüyor. Özellikle safari park, zooloji müzesi, tropik kelebek merkezi oldukça ilgi görüyor. Ziyaretçiler yaban hayvanlarını canlı şekilde burada görüyor. "

Bu yıl 6 milyon ziyaretçi hedefi

Geçen yıl hayvanat bahçesinin 5 milyon kişiyi ağırladığını anımsatan Özsöyler, "Bu yıl 6 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Yeni projelerimiz bulunuyor. Bunlardan en büyüğü, mevcut akvaryumlarımıza ek olarak tünel akvaryum düşünüyoruz. Safari Park'ın dışında Afrika hayvanlarının bulunduğu ortam düşünüyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Halil İbrahim Bunsuz ise ailesiyle Kahramanmaraş'tan geldiklerini belirterek, "Burayı çok beğendik. Çocuklarımla hayvanları yakından görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Mardin'den gelen Erdal Adal da "Gayet güzel bir yer. Doğa açısından, hayvanları çocukların görmesi mutluluk verici. Çocuklar, kendini burada heyecanlı hissediyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki seçimlere yönelik itirazları reddetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz
Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor
İstanbul'da, Filistin'de öldürülen gazeteciler için 24 saatlik tepki yayını tamamlandı
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Atmaca, teleferik kazasını değerlendirdi

Benzer haberler

Uçmakdere bayram tatilinde ekstrem spor tutkunlarının uğrak yeri oldu

Uçmakdere bayram tatilinde ekstrem spor tutkunlarının uğrak yeri oldu

Adıyaman'ın tarihi ören yerleri bayram tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 66 kişi yaşamını yitirdi

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 66 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul'da tatil dönüşü için trafik tedbirleri uygulaması başladı

İstanbul'da tatil dönüşü için trafik tedbirleri uygulaması başladı
Göbeklitepe, bayram tatilinde 55 bin 573 ziyaretçiyi ağırladı

Göbeklitepe, bayram tatilinde 55 bin 573 ziyaretçiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet