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Kültür

Gaziantep'in tescilli ürünleri çalıştayla dünyaya açılacak

Gaziantep'in tescilli ürünleri, "Gaziantep'te Coğrafi İşaret Yol Haritaları Çalıştayı" ile dünyaya açılacak.

Okan Coşkun   | 24.08.2022
Gaziantep'in tescilli ürünleri çalıştayla dünyaya açılacak

Gaziantep

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-18 Eylül’de 4'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında, "Gaziantep'te Coğrafi İşaret Yol Haritaları Çalıştayı" ile 99 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün dünyaya anlatılacak.

Tescilli ürünlerin üretim süreçlerine yer verilecek çalıştayla, Gaziantep'in 100 tescilli ürünle elde ettiği başarısının yurt dışına taşınması hedefleniyor.

Açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescilli 8 ürünü arasında yer alan "Gaziantep Baklavası"nın yanı sıra "Antep Fıstığı", "Menengiç Kahvesi" ve "Araban Sarımsağı" için de tescil başvurusunun yapıldığı belirtildi.

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