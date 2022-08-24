Gaziantep'in tescilli ürünleri çalıştayla dünyaya açılacak
Gaziantep'in tescilli ürünleri, "Gaziantep'te Coğrafi İşaret Yol Haritaları Çalıştayı" ile dünyaya açılacak.
Gaziantep
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-18 Eylül’de 4'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında, "Gaziantep'te Coğrafi İşaret Yol Haritaları Çalıştayı" ile 99 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün dünyaya anlatılacak.
Tescilli ürünlerin üretim süreçlerine yer verilecek çalıştayla, Gaziantep'in 100 tescilli ürünle elde ettiği başarısının yurt dışına taşınması hedefleniyor.
Açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescilli 8 ürünü arasında yer alan "Gaziantep Baklavası"nın yanı sıra "Antep Fıstığı", "Menengiç Kahvesi" ve "Araban Sarımsağı" için de tescil başvurusunun yapıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.