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Kültür

Gastronomi kenti, yemeklerin tanıtımı için hazırlanan proje ile gençleri ağırlıyor

Gastronomi kenti Gaziantep'in yemeklerinin gençlere tanıtılması ve yapımının öğretilmesi için hayata geçirilen "Mutfakta Ata Mirası" projesi ilgi görüyor.

Ömer Faruk Salman  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Gastronomi kenti, yemeklerin tanıtımı için hazırlanan proje ile gençleri ağırlıyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Gaziantep Gençlik Merkezi'nde yapılan ve çoğunluğu üniversitelilerden oluşan gençlere, gastronomi kentinin yemek kültürünün tanıtılması amacıyla "Mutfakta Ata Mirası" projesi hayata geçirildi.

Projeye yaklaşık 2 ayda 50 genç dahil oldu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gençlik Merkezi'nin mutfak atölyesini ziyaret ederek gençlerle birlikte "Antep yuvalama"sı yaptı.

Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden olan yuvalamanın yapımına eşlik eden Bakbak, gençlere yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyerek, yemeğin püf noktalarını paylaştı.

Ziyarete eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç da projenin yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

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