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Kültür

Gastronomi kenti Gaziantep'te mozaik sanatçısı baharatları sanata dönüştürdü

Gaziantep'te mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, yaklaşık 40 baharatı kullanarak sanata dönüştürdüğü eseriyle kentin tanıtımına katkı sunmak istiyor.

Adsız Günebakan  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Gastronomi kenti Gaziantep'te mozaik sanatçısı baharatları sanata dönüştürdü Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü, Ticaret Bakanlığının Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Gaziantep'te organize ettiği "5. Türkiye Kooperatifler Fuarı" için baharatları kullanmaya karar verdi.

Yaklaşık 40 baharatı kullanarak 3 metrekare alanda çiçekleri resmeden Sökücü, zengin Gaziantep mutfağını mozaik sanatıyla tanıtmak istiyor.

Sökücü, AA muhabirine, farklı materyallerle mozaik sanatı yaptığını ve böylelikle bir çok ürünü tanıtma şansı bulduğunu söyledi.

Gaziantep'in baharatlarını tanıtmak için mozaik sanatını kullanmaya karar verdiğini ifade eden Sökücü, "Kooperatifleşen kadınlarımızın tarladan toplayıp baharat haline getirdikleri kekik, haspir, kırmızı biber gibi aklınıza gelebilecek birçok ürün bu eserin içinde yer aldı." diye konuştu.

Baharatın sadece yemekte değil birçok alanda kullanıldığını kaydeden Sökücü, şunları söyledi:

"5 medeniyete ev sahipliği yapmış zengin toprakların geçmişten günümüze, kokusuyla tadıyla sağlıklı olmasıyla, terapisiyle birçok faydası var. Mozaik sanatıyla bunları anlatma şansını yakalamış olduk. Kimi baharatları incelttik, bazılarını karıştırdık, karıştırınca farklı renkler elde ettik. Eserde çiçekleri resmettik, 40 çeşit baharat kullandık. Toprağımızı, kültürümüzü, kokumuzu tanıtmak istedik."

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