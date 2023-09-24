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Kültür

"GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında mozaik sanatçıları buluştu

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te düzenlenen "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında mozaik sanatçılarının yaptığı eserler sergileniyor.

Adsız Günebakan  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
"GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında mozaik sanatçıları buluştu Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 16 Eylül'de başlayan "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali", dokuzuncu gününde kültürel etkinliklerle devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü, AA muhabirine, Gaziantep'in önemli bir değeri olan mozaiklerin de festival kapsamında yer aldığını söyledi.

Merkez olarak çalıştay düzenlediklerini ifade eden Sökücü, "Şehrimize 9 sanatçıyı davet ettik. Bu sanatçılar Türkiye'nin farklı şehirlerinden geliyor ve alanlarında profesyonel isimler. Sanatçılarımız ekmek sacında kendi tarzlarını oluşturdular. Ekmek sacının Gaziantep mutfağında önemli bir yeri vardır. Gaziantep aynı zamanda kültürle, sanatla pişen bir şehir. Bunu ifade etmek için ekmek sacını tercih ettik. İçinde gastronomi konusu olanlar da var. Biliyorsunuz bölge olarak büyük bir deprem yaşadık. Sanatçıların ikisi Hataylı. Onlar ise depremi ve yaşadıkları travmaları resmettiler." diye konuştu.

Festivalin ve serginin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Sökücü, "Böyle festivaller çok geniş ve kapsamlı oluyor. Sanatçı için bu çok özel bir durum. Çünkü sanatçı yaşadıklarından ve gördüklerinden ilham alıyor. Kültürel değerlerini geziyor ve buradan aldığı ilhamla sanatını tuvalin üzerine işliyor." ifadelerini kullandı.

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