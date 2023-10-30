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Kültür

Fransız elektro pop rock grubu Camp Claude İstanbul'da sahne alacak

Elektronik müziği pop ve rock unsurlarıyla birleştiren Fransız müzik grubu Camp Claude, İstanbul'da konser verecek.

Ömer Faruk Yıldız  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Fransız elektro pop rock grubu Camp Claude İstanbul'da sahne alacak

İstanbul

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre grup, Garanti BBVA ana sponsorluğunda 11 Kasım'da Blind'da sahne alacak.

İlk teklileri Hurricanes'i 2014'te yayınlayan grup, Rock en Seine Festivalindeki performansıyla da dikkat çekti. İlk albümleri Swimming Lessons ile isimlerini geniş kitlelere duyuran Camp Claude bu yıl üçüncü albümleri Moody Moon'u hayranlarının beğenisine sundu.​​​​​​​

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