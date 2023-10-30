Fransız elektro pop rock grubu Camp Claude İstanbul'da sahne alacak
Elektronik müziği pop ve rock unsurlarıyla birleştiren Fransız müzik grubu Camp Claude, İstanbul'da konser verecek.
İstanbul
Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre grup, Garanti BBVA ana sponsorluğunda 11 Kasım'da Blind'da sahne alacak.
İlk teklileri Hurricanes'i 2014'te yayınlayan grup, Rock en Seine Festivalindeki performansıyla da dikkat çekti. İlk albümleri Swimming Lessons ile isimlerini geniş kitlelere duyuran Camp Claude bu yıl üçüncü albümleri Moody Moon'u hayranlarının beğenisine sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.