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Kültür

Fransa'da "Givors Türk Kültür Festivali" başladı

Fransa'nın Lyon bölgesinde bulunan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Givors Fatih Camisi Derneği tarafından düzenlenen "Givors Türk Kültür Festivali" ziyaretçilere kapılarını açtı.

Tuğba Altun  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Fransa'da "Givors Türk Kültür Festivali" başladı Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Lyon

Givors DİTİB Fatih Camisi Derneğince, "Givors Türk Kültür Festivali"nin açılışı yapıldı.

1-2 Haziran'da ziyaretçilere açık olacak festival kapsamında, Türk kültürüne ait yemek, tatlı, kıyafet ve el sanatlarının tanıtıldığı stantlar kuruldu.

Çocuklara yönelik parkların da bulunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterisi ve konser de düzenlenecek.

Derneğin daha önce 13 sene başkanlığını yürüten Mustafa Fide, gazetecilere, 1982'de Fransa'ya geldiğini ve 23 yıldır Givors'ta yaşadığını söyledi.

Bu festivalin ikinci senesi olduğunu belirten Fide, cami ve dernek olarak topluma katkı sağlamayı amaçladıklarını, bu amaçla daha önce de başka faaliyetlere katıldıklarını ve kermesler düzenlediklerini ifade etti.

Türkleri de bir araya getirdiklerini anlatan Fide, katılımın yoğun olmasını beklediklerini ve üst düzey yetkililerin de geleceğini anlattı.

"Kendimizi Türkiye'de gibi hissediyoruz"

Festivalde lahmacun satan Mehtap Yılmaz da 2000'de Fransa'ya geldiğini ve 2015'ten beri Lyon'da yaşadığını kaydetti.

Devamlı böyle organizasyonlar düzenlendiğini, 2 senedir böyle büyük bir festivalin yapılmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Yılmaz, "Festivale kadınlar olarak çok güzel katkıda bulunuyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Kendimizi Türkiye'de gibi hissediyoruz, iki gün boyunca Türkiye'de gibi yaşıyoruz. Burada hasret gidiyoruz. Türkiye'deki akrabalarıma selamlar söylüyorum." dedi.

Stantta görevli Yurdagül Fide ise Givors DİTİB Fatih Camisi'nde görev yaptığını, arkadaşlarıyla festivale katkı sağladıklarını söyledi.

Fide, toplum olarak bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti.

"Türkiye gibi olmuyor"

Ziyaretçilerden Dilek Yılmaz, ilk defa geldiği festivalle Türk kültürü ve yemeklerinin tanıtıldığını anlattı.

Yılmaz, etkinliğin çok güzel olduğunu kaydederek, "Türkiye gibi olmuyor. Türkiye'nin havası bir farklı, Türk ortamında bulunmak farklı bir şey. Başka Türkleri görünce insanın ruhu gerçekten kabarıyor, bunun bir ifadesi yok. Gurbetlik zor. Buradan Samsun Tekeköy'deki akrabalarıma selam olsun." diye konuştu.

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