Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.78
ETH/USDT
1,636.00
BTC/USDT
26,518.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız'ın "ARADA" sergisi Tophane-i Amire'de açıldı

Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi "ARADA" Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Salih Şeref  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız'ın "ARADA" sergisi Tophane-i Amire'de açıldı

İstanbul

Küratöryel konsept ve sergi tasarımını Bülent Erkmen'in yürüttüğü sergi, Kulaksız'ın dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

Sergiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, "Arada" projesinin çalışmalarını yürüttüğü bir üçlemenin ikinci ayağı olduğunu ifade ederek, "Serinin ilk sergisi, 'Unuttuklarımızı özlediğimiz, hatırladıklarımızdan uzaklaştığımız bir oyun bu' idi. Orada kendi yalnızlığım ve karanlığımla yüzleşmenin betimlendiği fotoğraflar vardı." dedi.

Kulaksız, serinin ikinci ayağı olan bu sergide de arada kalmışlığı anlattığını belirterek, "İnsanın ruhen ve bedenen yaşam ile ölüm, sevgi ve nefret, gökyüzü ile yeryüzü, doğa ile medeniyet, geçmiş ve gelecek gibi kavramlar arasında kalmasını yansıtıyor." diye konuştu.

Projenin konseptinin belirlenmesinde Bülent Erkmen'in katkısının büyük olduğundan bahseden Kulaksız, "30 fotoğrafın yer aldığı bu sergi, ayrı ayrı olduğu gibi bütününde de çelişki ve arada kalmışlığı anlatıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sergiyi ziyaret eden ressam Bedri Baykam da eserlerin çok çarpıcı olduğunu söyleyerek, "Bu sergi fotoğrafın yalnız belgelendirme değil, aynı zamanda kendi içerisinde kalıcı sanat olduğunu bize her zerresiyle hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Sergiye özel hazırlanan kitapta şair Gonca Özmen'in yazdığı bir metin de yer alıyor.

Coşar Kulaksız'ın üç yıl boyunca 4 kıtada farklı coğrafyalarda süren çalışmasının sonucu olan sergi, 15 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zorunlu arabuluculuk uygulamasına 15 günde 14 bin 385 başvuru yapıldı
Ümraniye'de durağa çarpan İETT otobüsünde maddi hasar oluştu
TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Libya'ya ulaştırdığı yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi
Kahramanmaraş’taki Hasene Konteyner Kent’te klima kurulumu tamamlandı
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız'ın "ARADA" sergisi Tophane-i Amire'de açıldı

Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız'ın "ARADA" sergisi Tophane-i Amire'de açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet