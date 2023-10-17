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Kültür

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler vefatının 5'inci yılında anıldı

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı.

Elif Somuncu  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Fotoğraf sanatçısı Ara Güler vefatının 5'inci yılında anıldı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki anma törenine, Güler'in meslektaşları, dostları ve sevenleri katıldı. İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği törenin sonunda Ara Güler'in sevdiği acı badem kurabiyesi dağıtıldı.

Güler'in uzun yıllar asistanlığını yapan Fatih Aslan, AA muhabirine, bir senenin daha geçtiğini, anılarının daha da tazelendiğini söyledi.

Aslan, Ara Güler'in hayatlarında çok önemli bir yeri bulunduğunu, kendisinin onu baba, kızlarının ise dede olarak gördüğünü kaydetti.

Ara Güler'in foto muhabiri ve gazeteci yönünü herkesin bildiğini dile getiren Aslan, Güler'in insancıl yönlerinin çok güçlü olduğunu ifade etti.

Aslan, Güler'in anne babasına düşkünlüğüne değinerek, "Bu mezarı temiz ve çiçekli tutardı. Doğayı çok severdi. Günün birinde burada anne ve babasına seslenip, 'Artık benden sonra sizi ziyaret eden olmayacak.' dedi. Bu bana çok zor geldi. Üzerime bunu vasiyet olarak aldım. Her yıl farklı etkinliklerle Ara ağabeyi dostlarıyla, arkadaşlarıyla anıyoruz." diye konuştu.

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