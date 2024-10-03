Dolar
34.25
Euro
37.81
Altın
2,656.01
ETH/USDT
2,348.70
BTC/USDT
60,925.00
BIST 100
8,898.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yayındayız Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Grolsch Veste Stadı'nda Twente ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Tüpraş Stadı'nda Eintracht Frankfurt ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Filistinli yönetmenin "Büyük Gelen Palto" filminin gösterimi Sakarya'da yapıldı

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

Onur Orhan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Filistinli yönetmenin "Büyük Gelen Palto" filminin gösterimi Sakarya'da yapıldı Fotoğraf: Onur Orhan/AA

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi'nde film gösterimi ve söyleşi programı düzenlendi.

İzleyiciler, yönetmen Saleh ile 1987-2011 yıllarında Filistin'de yaşanan, iki intifada ve Oslo Anlaşması süreçlerine şahit olan Filistinli bir kahramanın, çocukluğundan gençliğine dek yaşadıklarını ve içinde bulunduğu duruma verdiği refleksleri konu alan filmi seyretti.

Saleh, yaklaşık 1,5 saat süren film gösteriminin ardından tercüman aracılığıyla yaptığı söyleşide, Filistin'de yaşananları göstermeye çalıştığını belirterek, "Davamızı bütün dünyaya etkili şekilde göstermemiz gerekiyor. Biz istiyoruz ki bu filmleri Batı'ya gösterelim, onlar da anlasınlar yaşadığımızı." diye konuştu.

Türkiye'de 5 yıldır yaşadığını dile getiren Saleh, yeni projelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

İzleyicilerin sorularını da yanıtlayan Filistinli yönetmene, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin tarafından hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan Tuzla'daki polise silahlı saldırı olayına ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya, "Türk Devletleri İşbirliği Günü" resepsiyonunda konuştu
DMM, "MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına bütçesinden para aktardı" iddiasını yalanladı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Barıştan yana olan irademizi insanlık yararına teknolojiler geliştirme şeklinde de sürdüreceğiz
MGK Bildirisi: İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında Türkiye Lübnan halkının yanındadır

Benzer haberler

Filistinli yönetmenin "Büyük Gelen Palto" filminin gösterimi Sakarya'da yapıldı

Filistinli yönetmenin "Büyük Gelen Palto" filminin gösterimi Sakarya'da yapıldı

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı "Joker: İkili Delilik" izleyici ile buluşacak

"Hacer" filminin oyuncuları Karabük'teki çekimleri anlattı

TRT 2'de ekim ayı boyunca her akşam farklı bir film ekrana gelecek

TRT 2'de ekim ayı boyunca her akşam farklı bir film ekrana gelecek
"Boğaziçi Film Festivali" belgesel jürisi açıklandı

"Boğaziçi Film Festivali" belgesel jürisi açıklandı
"Acı Kahve" filmi Antalya'da yarışacak

"Acı Kahve" filmi Antalya'da yarışacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet