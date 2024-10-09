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Kültür

Filistinli yönetmen Darin Sallam, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne konuk olacak

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde, dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan ödüllü "Farha" filminin yönetmeni Darin Sallam ağırlanacak.

Ümit Aksoy  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Filistinli yönetmen Darin Sallam, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne konuk olacak

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl 16 şehirde düzenlediği "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali", 12-20 Ekim'de Diyarbakırlılarla buluşacak.

Ünlü yönetmen Sallam, festival kapsamında 12 Ekim'de gerçekleştirilecek "Filistin Direniş Sineması" etkinliğinde sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Etkinlik, Diyarbakır Ceylan Sineması'nda "Farha" filminin Türkçe alt yazılı gösterimi ile başlayacak. Sallam, gösterimin ardından, gazeteci Saliha Sultan'ın moderatörlüğünde sinema yolculuğunu ve Filistin sinemasını anlatacak.

ABD'de Variety dergisi tarafından 2023'ün "Etkili Uluslararası Kadınları" arasında gösterilen yönetmen Sallam, herkese açık ve ücretsiz etkinlikte izleyicilerin sorularını da yanıtlayacak.

Darin Sallam hakkında

Darin Sallam, Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı Kızıldeniz Sinematik Sanatlar Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini aldı.

Aralarında "The Dark Outside" ve "The Parrot"ın da bulunduğu 5 ödüllü kısa filmi bulunan Sallam, "Robert Bosch Vakfı Film Ödülü"nü de kazandı.

Ödüllü filmi "Farha" ile 2023 yılında 95. Akademi Ödülleri'nde (Oscar), "Uluslararası Uzun Metraj Film" kategorisinde Ürdün'ün adayı olarak seçilen Sallam, "Asya Oscarları" olarak bilinen 15. Asya Pasifik Ekran Ödülleri'nde "En İyi Gençlik Filmi" ödülüne layık görüldü.

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