Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,681.90
BTC/USDT
69,458.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever, gerçekleştirdiği uzay yolculuğuna ilişkin Spaceport tesislerinde düzenlenen basın toplantısına katılıyor İsrail polisi, Tel Aviv'de Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması için protesto gösterisi düzenleyen göstericilere müdahale ediyor Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever, gerçekleştirdiği uzay yolculuğuna ilişkin Spaceport tesislerinde düzenlenen basın toplantısına katılıyor
logo
Kültür

Filistinli yayıncı, ödüllü yazar Şukayr’ın kitaplarını Türkçeye kazandırıyor

Merkezi İstanbul’da bulunan Bab el-Amud yayınevi, Uluslararası Filistin Edebiyat Ödülü'ne layık görülen yazar Mahmud Şukayr başta olmak üzere, farklı yazarların eserlerini Türkçeye kazandırıyor.

Çağrı Koşak  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Filistinli yayıncı, ödüllü yazar Şukayr’ın kitaplarını Türkçeye kazandırıyor

İstanbul

Bab el-Amud yayınevi sahibi ve yazar Filistinli Halil el-Asali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te ikamet eden Filistinli meşhur yazar Şukayr dahil pek çok Filistin ve Arap edebiyatından öne çıkan eserleri Türkçeye kazandırdıklarını belirtti.

Asali, Bab el-Amud yayınevi adına, Şukayr'ı Uluslararası Filistin Edebiyat Ödülü'nü kazanması münasebetiyle tebrik etti.


Türkçe ve Arapça edebi eserleri çeviriler yoluyla okurlarla buluşturduğunu söyleyen Asali, "iki toplumun birbirini daha iyi tanıması" amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Asali, Şukayr'ın geliştirdiği "çok kısa öyküler" tarzındaki eserlerinden "Arzuların Tavanı" adlı kitabı Türkçeye kazandırdıklarını, yazarın ikinci bir kitabı için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Adını Mescid-i Aksa’nın Şam Kapısı’ndan alan Bab el-Amud Yayınevi'nin Arapçadan Türkçeye kazandırılan "Çankaya’da 7 Yıl" kitabının yanı sıra Türkçeden Arapçaya çevrilen "Irak’ta Türkmen Varlığı" ve "Evliya Çelebi’nin Kudüs Seyahati" kitapları bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Şanlıurfa'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Astronot Atasever uzay yolculuğunda yanında taşıdığı kefiyeyle Filistin'e destek mesajı verdi
Bakan Fidan: İsrail’in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz
İzmir'de ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Filistinli yayıncı, ödüllü yazar Şukayr’ın kitaplarını Türkçeye kazandırıyor

Filistinli yayıncı, ödüllü yazar Şukayr’ın kitaplarını Türkçeye kazandırıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet