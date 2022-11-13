Filistinli öğretmen tarihi eserlerden oluşan 10 bin parçalık koleksiyonunu müzelerde sergiliyor
Filistinli emekli öğretmen İshak el-Harub, çocukluğundan bu yana Filistin tarihi ve kültürünü yansıtan yaklaşık 10 bin parçalık koleksiyon biriktirdi.
El Halil
Harub, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde, koleksiyonunun bir kısmının sergilendiği Filistin Tarihi Ulusal Müzesi'nde küçük yaşta başladığı koleksiyonculuk hikayesini AA muhabirine anlattı.
Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan emekli beden eğitimi öğretmeni Harub, çocukluğundan bu yana yaklaşık 10 bin tarihi eser topladığını belirtti.
Harub, halkının kimliğini ve tarihini oluşturan bu parçaları toplama tutkusu uğruna ömrünü ve malını harcadığını ifade etti.
Koleksiyon yapmaya bir toprak ibrikle başladığını söyleyen Harub, El Halil'in güney kesimindeki Dir Samit köyünde küçük bir çocukken, ailesinin su içmek için kullandığı toprak ibriğin kırıldığını ama onu atmak yerine ileride çocuklarına torunlarına göstermek için sakladığını anlattı.
Tutkusunun başlamasına vesile olan bu ibriği hâlâ sakladığını dile getiren Harub, Filistin kültürünü yansıtan eserler ve parçalar toplamak için tüm tarihi Filistin topraklarını, Suriye, Lübnan ve Ürdün'deki mülteci kamplarını gezdiğini, kendi çabalarıyla söz konusu eşyaları satın aldığını belirtti.
Harub, "Yıllar boyunca tüm Filistin'i kapsayan eserleri barındıran eşsiz bir koleksiyon oluşturdum. Bu parçalar, Filistin halkının tarihini, medeniyetini, kültürünü çalmaya çalışan İsrail'e karşı Filistin gerçeğini koruyor. İsrail, tarihimizi yok edemez. Buradaki her şey bizim hikayemizi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
Parçaların satılmasına karşı çıktığını ve bu yönde gelen talepleri reddettiğini dile getiren Harub, eserlerin, kendisinden bir parça olduğunu, onlardan vazgeçemeyeceğini ifade etti.
Parçalar sergilenmesi için müzelerde
Eserlerinin çoğunun, Filistin'in en büyük müzesi olan Beytullahim kentindeki Filistin Tarihi Ulusal Müzesi'nde sergilendiğini aktaran Harub, "Parçaları uzun yıllar biriktirdikten sonra kaybolmaktan ya da çalınmaktan korumak amacıyla Ramallah, Eriha ve Beytullahim'deki müzelere konulmasını istedim. Az bir kısmı hâlâ evimde." dedi.
Filistin Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde parçaların müzelerde sergilendiğini ifade eden Harub, yerli ya da yabancı olsun isteyen herkesin müzelerde bu eserleri görebileceğini kaydetti.
Sergilenen parçalar Filistinlilerin yaşamına ilişkin fikir veriyor
Topladığı parçaların farklı tarihsel dönemlere dayandığına işaret eden Harub, Beytullahim müzesinde saban, zeytin presleme araçları, değirmenler, bal üretimi ve tahıl koruma araçları gibi eşyaların sergilendiği tarım aletleri bölümünün bulunduğunu aktardı.
Filistinli koleksiyoncu marangozluk, nalbantlık, ayakkabıcılık, tıraş aletleri gibi zanaatlar için özel bölümler olduğunu kaydederek, Filistin evinde bulunan mutfak eşyaları, geleneksel kıyafetlerin yanı sıra düğün geleneklerine ilişkin fikir veren bir bölümün de müzede yer aldığını ifade etti.
Harub, "Burada Filistinlilerin geçmişte nasıl yaşadığını, ne giydiğini ve günlük hayatlarında kullandığı araçları görebilirsiniz." diye konuştu.
Filistinli koleksiyoncu ayrıca bu parçaları toplamakla yetinmeyip, topladığı eşyaları "Filistin Kırsal Mirasının Atlası" adlı özel bir kitapta belgelediğini kaydetti.
Koleksiyonda Osmanlı dönemine ait eserler de bulunuyor
Topladığı eserlerin büyük bir bölümünün Osmanlı dönemine ait olduğunu belirten Harub, miğferler, toplar, kurşun kemerler, barut çantası, kılıçlar ve askerlerin ulaşım araçları gibi savaş aletlerinin de koleksiyonunda yer aldığını anlattı.
"Osmanlı dönemi Filistin için önemlidir ve Filistinlilerin yaşamı üzerinde büyük etkisi vardır. Topladığım eserlerin büyük bir bölümü Filistin'deki Osmanlı dönemine ait." diyen Filistinli emekli öğretmen, Osmanlı ordusu tarafından asker taşımak için kullanılan ve iki at tarafından çekilen bir aracı Suriye'deki kamplarda yaşayan Filistinli bir ailenin yanında bulduğunu ve kendi çabasıyla buraya taşıdığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.