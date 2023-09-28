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Kültür

Filistinli grup Le Trio Joubran'ın İstanbul konseri 24 Kasım'a ertelendi

Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran'ın bu ay İstanbul'da vereceği konser, 24 Kasım'a ertelendi.

Ömer Faruk Yıldız  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Filistinli grup Le Trio Joubran'ın İstanbul konseri 24 Kasım'a ertelendi

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Epifoni organizasyonuyla yarın yapılması planlanan konser, mekan değişikliği nedeniyle ileri tarihe alındı.

Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan grup, Maslak TIM Show Center'da hayranlarıyla buluşacak.

Uluslararası alanda da isminden söz ettiren grup, Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser verdi. Film müzikleri de besteleyen topluluk, 2009'da Dubai Festivali'nde "En İyi Beste" dalında ödüle değer görüldü.

Grup bugüne kadar 8 stüdyo albümü yayınladı.

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